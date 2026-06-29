◇卓球 WTT USスマッシュ(6月26日〜7月5日、アメリカ・ロサンゼルス)

卓球の「USスマッシュ」は現地時間28日に1回戦が行われました。

スマッシュはWTTの中でも格の高い大会。男女のシングルスでは王楚欽選手、孫穎莎選手ら世界ランキング1位の中国の選手をはじめ、世界のトッププレーヤーが出場します。

世界ランク4位の張本美和選手は同55位の台湾の李碰諄選手に対し第3ゲームは1点も許すことなく、3-0でストレート勝利しました。同10位の早田ひな選手は同38位の台湾の葉伊恬選手に対し第1ゲームは1度もリードを許すことなく先取すると、そのままの勢いでストレート勝利となりました。同15位の伊藤美誠選手も同46位のワン・エイミー選手に3-1で勝利しました。

▽日本人選手1回戦成績張本美和 3-0 李碰諄(台湾)(11-6/11-4/11-0)早田ひな 3-0 葉伊恬(台湾)(11-3/11-7/11-8)伊藤美誠 3-1 ワン・エイミー(アメリカ)(11-2/7-11/11-7/11-5)橋本帆乃香 3-0 ユー・フー(ポルトガル)(13-11/11-7/11-5)佐藤瞳 3-0 アドリアーナ・ディアス(プエルトリコ)(11-7/11-7/11-5)長粼美柚 - 黄愉祜(台湾)横井咲桜 - バトラー(インド)