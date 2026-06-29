2WAYチップで根元からケア！ ハーバー研究所「まつ毛セラムII」

記事ポイント ハーバー研究所「まつ毛セラムII」が8月20日より数量限定発売ワイドラッシュTMとキャピキシルなど保湿成分を配合2WAYチップでまつ毛の生え際から毛先まで塗布しやすい設計 ハーバー研究所「まつ毛セラムII」が8月20日より数量限定発売ワイドラッシュTMとキャピキシルなど保湿成分を配合2WAYチップでまつ毛の生え際から毛先まで塗布しやすい設計

ハーバー研究所は、まつ毛用美容液「まつ毛セラムII」を2026年8月20日（木）より数量限定で発売します。

通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーで販売されます。

ハーバー研究所「まつ毛セラムII」

商品名：まつ毛セラムII容量：5.4g価格：1,980円（税込）発売日：2026年8月20日（木）販売場所：通信販売・全国のショップハーバー数量：数量限定（なくなり次第終了）

ハーバー研究所は1983年の創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義®」を全製品に貫いているスキンケアブランドです。

「まつ毛セラムII」はそのブランド哲学のもと、まつ毛特有のヘアサイクルに着目して開発されたまつ毛用美容液です。

ダメージを受けたまつ毛を補修し、すこやかな状態へ導くことを目的としています。

ハリ・コシ・ツヤのある、根元からしなやかなまつ毛へ整えます。

配合成分と美容効果

「まつ毛セラムII」には、まつ毛に特化した成分としてワイドラッシュ （ビオチノイルトリペプチド-1・パンテノール）とキャピキシル（アセチルテトラペプチド-3・アカツメクサ花エキス）を配合しています。

どちらも保湿成分です。

さらに、保湿成分のスクワラン、リンゴ果実培養細胞エキス（皮膚コンディショニング成分）、センブリエキス（皮膚コンディショニング成分）といった美容液成分も贅沢に配合しています。

これらの成分がまつ毛にハリとコシとツヤを与え、根元からしなやかな状態へ導きます。

目元への刺激を抑えるエタノールフリー処方を採用しており、デリケートな目もとでも安心して使えます。

チップ設計と使い方

「まつ毛セラムII」のチップは大きめで液含みよく設計されており、まつ毛全体をしっかりキャッチし、1本1本に美容液を塗布しやすい形状です。

チップの先端は斜めにカットされており、目尻・目頭・下まつ毛などのポイント部分にも精密に塗布しやすい仕様です。

チップ中央部分は全体用として使い、先端と使い分けることで、まつ毛の生え際から毛先まで余すことなくケアできる設計です。

使用方法は夜に1回、スキンケアの最後に使います。

目に入らないよう注意しながら、上下のまつ毛の生え際とまつ毛全体にやさしく塗布します。

ステップ別の塗布手順

STEP1：チップのカーブをまつ毛の根元にあて、毛先まで全体に塗布しますSTEP2：チップの先端を使い、目尻・目頭・下まつ毛などの部分への塗布に活用します

まず全体をSTEP1でカバーし、細部をSTEP2で仕上げる2段階のアプローチで、まつ毛全体を均一にケアしやすい仕様です。

夜のスキンケアの締めくくりとして日常のルーティンに取り入れやすい手順です。

ハーバー研究所は創業以来「無添加主義®」を掲げ、パラベンをはじめとする5つの無添加を全製品で守り続けています。

「まつ毛セラムII」もその理念のもとで処方されており、目もとのデリケートな肌質に配慮した成分設計です。

まつ毛のハリ・コシ・ツヤを根元から整える美容液で、印象的な目元を毎晩のケアで育てられます。

「まつ毛セラムII」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「まつ毛セラムII」はいつ、どこで購入できますか？

A. 2026年8月20日（木）より、ハーバー研究所の通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーで販売されます。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

Q. チップの使い分け方を教えてください。

A. チップの中央部分は全体用として、まつ毛の根元から毛先まで全体への塗布に適しています。

先端の斜めカット部分は目尻・目頭・下まつ毛などの細かい部分用の設計です。

2種類を使い分けることで、生え際から毛先まで均一にケアできます。

Q. 使用するタイミングや頻度は？

A. 夜に1回、スキンケアの最後に使用します。

上下のまつ毛の生え際とまつ毛全体に、目に入らないよう注意しながらやさしく塗布します。

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