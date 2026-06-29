投信・基準価額騰落率ランキング 6月第4週（6月22日～6月26日）
6月第4週の上昇率ランキングの上位にはバイオ、ゲノム関連株ファンドが並びました。トップの「ＵＳバイオ・ベンチャー（限定追加型）」は限定追加型のファンドであり、既に購入の申し込み期間は終了しています。
下落率ランキング上位のファンド主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「ＡＬＡＭＣＯクオンツ日本株オープン」は5600円、「ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（攻防兼備）」は1300円、「ジャパン・グロース・ファンド（得意技）」は1950円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +10.65％ ＵＳバイオ・ベンチャー（限定追加型）
運用会社:ベイビュー・アセット・マネジメント
2位 +9.48％ グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント
3位 +9.48％ グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -35.86％ ＡＬＡＭＣＯクオンツ日本株オープン
運用会社:朝日ライフアセットマネジメント
2位 -11.45％ ⑤ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（攻防兼備）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
3位 -10.58％ ⑥ジャパン・グロース・ファンド（得意技）
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
株探ニュース
下落率ランキング上位のファンド主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「ＡＬＡＭＣＯクオンツ日本株オープン」は5600円、「ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（攻防兼備）」は1300円、「ジャパン・グロース・ファンド（得意技）」は1950円を期中に分配しています。
1位 +10.65％ ＵＳバイオ・ベンチャー（限定追加型）
運用会社:ベイビュー・アセット・マネジメント
2位 +9.48％ グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント
3位 +9.48％ グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -35.86％ ＡＬＡＭＣＯクオンツ日本株オープン
運用会社:朝日ライフアセットマネジメント
2位 -11.45％ ⑤ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（攻防兼備）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
3位 -10.58％ ⑥ジャパン・グロース・ファンド（得意技）
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
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