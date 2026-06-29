明智光秀が本能寺の変を起こした理由について近年有力視されているのが、四国の戦国大名との関係が光秀を決断に追い込んだという説だ。一体どんな人物だったのか。江戸文化風俗研究家の小林明さんが、その素顔を読み解く――。

■信長に約束を反故にされた男

近年、明智光秀が本能寺の変（天正10／1582年）を起こした動機について、「四国政策説」が有力な見解の一つとされている。この説の中心にいるのが四国の戦国大名・長宗我部(ちょうそかべ)元親(もとちか)だ。現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」にも、6月28日放送回に登場した。今後のキーパーソンの一人だろう。

「太平記英勇伝七十二 長曽我部宮内少輔元親」（東京都立中央図書館特別文庫室所蔵）

四国政策説について簡単に紹介しよう。

長宗我部元親の一代記『元親記』によると、織田信長は元親に対し、「四国は元親の手柄次第で切り取って良い」とする朱印状を出していた。武力で制圧した分だけ元親の領土として認めると、信長が約束したというのだ。天正3（1575）年頃のことだったらしい。そのうえ、元親の長男に「信」の偏諱(へんき)を与え「信親(のぶちか)」と名乗るのを許すなど、良好な関係にあった。

ところが天正10（1582）年初め頃、信長は突然この約束を反故にし、讃岐（香川県）と阿波（徳島県）を取り上げ、元親には土佐（高知県）一国のみを与えると通告するのである。

元親が驚いて抵抗の意を示すと、信長は伊勢の豪族・神戸(かんべ)氏の養子となっていた三男の神戸信孝を総大将、甥の津田信澄を副将とした四国攻略軍を編成し、力づくで讃岐と阿波を奪い、元親が逆らうなら攻撃も辞さない姿勢を鮮明にした。

■面子を潰された光秀の、静かな決意

この信長の変心は、明智光秀の面子をつぶし、かつ織田家臣団における彼の立場を危うくするものだった。なぜなら、信長と元親の間を取り次ぎ、何かと腐心していたのが光秀その人だったからである。

方針転換は光秀を窮地に追い詰め、将来に不安を抱かせた。居場所をなくすかもしれない、そう懸念した光秀が、信長を討つと決心したのではないか――これが四国政策説である。

また天正10（1582）5月21日付けで、元親が光秀の家臣・斎藤(さいとう)利三(としみつ)（利三に関して詳しくは後述）に宛てた書状が残っている（『石谷家文書』）。それによると元親は一宮(いちのみや)城、夷山(えびすやま)城など阿波にある主要な城5つからは（信長の命令通り）退城するが、海部(かいふ)城など2つの城は土佐の玄関口にあたるので所有を認めて欲しいと、信長への取り次ぎを懇願している。この『石谷家文書』によって『元親記』の記載の信ぴょう性が増し、「四国政策説」が有力とみられるようになったのである。

どうやらこの時点で光秀は取次から外れていたらしい。つまりこの書状を信長が目にしたかの確証はない。さらに書状の日付の約10日後には、信長は本能寺で息絶える。信長が死んだことによって元親は結果的に命拾いしたわけである。

その一方、元親の対応が後手を踏んでいたことも否めない。この対応の遅さは、元親の特徴のように思える。

■「姫若子」と呼ばれた元親の素顔

若い頃の長宗我部元親は「姫若子(ひめわこ)」と呼ばれ、色白・長身の若者だったと伝わる。といっても容姿が女性らしいというわけではなく、引きこもりがちでおとなしい、姫のようだとの比喩らしい。

それが永禄3（1560）年の初陣で勇猛果敢に敵に突き進む姿を見せ、家臣の心をつかんだと、『土佐物語』は記す。『土佐物語』は軍記物なので信ぴょう性に欠けるが、元親と同時代を生きた僧侶は「口数が少ない」という人物評を残しており（『朝鮮日々記』）、ぶっきらぼうで愛想のないタイプだった可能性はあり得るだろう。

妻は石谷(いしがい)光政(みつまさ)の娘。光政は室町幕府の奉行衆の一人で、13代将軍・足利義輝の側近だった。つまり元親の結婚は当初、幕府との関係強化を目的としていた。

ところが室町幕府は、信長に滅ぼされる。本来なら信長と元親の関係も、悪化しておかしくなかったが、運の良いことに石谷光政は明智光秀の家臣・斎藤利三の兄を養子としていた。これが石谷頼辰(よりとき)だ。

そして頼辰の義理の妹が、元親の妻――光秀が信長と元親を仲介する役を担ったのは、自然の流れだったのである。

長宗我部の嫡男である元親には、3人の弟がいた。元親に従い領土拡大に貢献した者たちだ。その関係は弟・秀長が兄・秀吉を支えた豊臣兄弟を彷彿とさせる。3人をそれぞれ紹介しよう。

■元親を支えたもう一つの「豊臣兄弟」

【吉良(きら)親貞(ちかさだ)（次男）】

元親より2歳年下。永禄6（1563）年、土佐の名門だった吉良氏を再興するため養子に出され、吉良親貞を名乗る。長宗我部に立ちはだかる強敵・土佐一条氏との戦いに戦功をあげるなど貢献したが、天正4（1576）年に病死。

【香宗我部(こうそかべ)親泰(ちかやす)（三男）】

元親の3歳下。永禄元（1558）年に土佐七豪族の一つ香宗我部家の養子となる。豊臣でいえば秀長のような、まさに元親の右腕といえる存在だった。

初陣も元親と一緒。前述の『土佐物語』にある「初陣で突き進む元親を見て心をつかまれた家臣」とは、親泰その人であったかもしれない。そうだったとしたら、元親の分身のような補佐役だっただろう。

外交能力に長けていたという。元親の子に「信」の偏諱を賜るよう織田に要請したのも親泰で、また、わざわざ安土城まで赴き、信長に拝謁してもいる。長宗我部の敵対勢力との和睦交渉も担い、また本能寺の変で信長が没したのち、織田信雄(のぶかつ)（信長次男）や徳川家康と結ぶ際の窓口となった。

【島(しま)親益(ちかます)（末弟）】

生誕年が不明のため元親の何歳下かはわからないが、父の長宗我部国親(くにちか)が家臣の島某の娘との間にもうけた庶子で、武勇に優れていたという。元亀2（1571）年、阿波国の海部(かいふ)友光(ともみつ)の急襲を受け、命を落とす。元親は嘆き、激怒し、海部氏を討った。それだけ愛すべき、頼りになる弟だったのだろう。

■秀長の大軍勢に屈服するほかなかった

さて天正10（1582）年、神戸信孝を総大将とした四国征伐が、本能寺の変によって中止となると、元親はその後3年間、領土を次々と広げ、天正13年春には四国をほぼ統一する。

実質的に信長の後継者となった秀吉が柴田勝家、家康と織田信雄、紀州（和歌山県）の寺社勢力や雑賀衆らと相次いで戦っている隙に、ちゃっかり版図(はんと)を広げていたわけだ。

だが秀吉は本州の敵対勢力を片づけると、いよいよ四国に目を向けた。総大将は弟の秀長だった。

天正13（1585）年6月、秀長は阿波に進攻する。共に出陣した甥の羽柴秀次も脇(わき)城（徳島県美馬市）を攻めた。

脇城を攻撃する羽柴軍を描いた「瓢軍談五十四場 久長久次和気の城を責る」（国立国会図書館所蔵）

一連の合戦に元親は及び腰だった――というか当初から戦いを避け、和議を望んでいた。だが、この年前半に秀吉と講和（京芸和睦(きょうげいわぼく)）していた毛利氏が伊予（愛媛県）の領有を望んでいたため、秀吉には元親と交渉する余地が、すでになかったのである。ここでも元親は後手に回っている。

その結果、元親は秀長の大軍勢に屈服するほかなかった。そして「四国国分(しこくくにわけ)」と呼ばれる領土配分により、阿波の大部分を蜂須賀(はちすか)家政(いえまさ)（正勝(まさかつ)の子）、讃岐の約10万石分を仙石(せんごく)秀久(ひでひさ)、伊予を小早川隆景(こばやかわたかかげ)ら毛利勢に与えるなど、元親は土佐一国に封じ込められてしまう。

■二人三脚の終わり、暗転の始まり

元親と香宗我部親泰の兄弟が二人三脚で進めてきた反秀吉路線は、完全に瓦解した。そしてここから、長宗我部の運命は暗転する。

秀吉に従った天正14（1586）年の九州征伐で、まず嫡子・信親(のぶちか)が討ち死にする。さらに文禄2（1593）年、文禄の役で朝鮮半島へ渡海しようとしていた矢先、弟の親泰が急死してしまう。

ここに嫡男と、元親を支えてきた弟3人がすべて逝ってしまった。特に親泰の死は、元親に意見をいえる者が誰もいなくなってしまったことを意味していた。

長宗我部は次第に衰退していく。

慶長4（1599）年、元親は世を去った。跡継ぎは第四子の盛親(もりちか)。だが、秀吉の存命中から（秀吉は慶長3／1598年死去）、豊臣政権は盛親を正当な後継者と認めていなかったとの見方がある。実際、盛親は後継に値するような資質、例えば“時代の先”を読む目に欠けており、翌年の関ヶ原の戦いでは西軍に属して敗れる。

■父も子も、先を見る目がなかった

戦後は領土を没収されて改易。浪人となって京で寺子屋の師匠をしていたなどといわれる。大坂の陣（慶長19〜20年／1614〜1615）では豊臣方につき起死回生を狙うも、また敗れて、最期は斬首された。

「大坂夏の陣図屏風」・右隻（通称：黒田屏風、大阪城天守閣所蔵、重要文化財）（写真＝National Geographic／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

元親〜盛親親子の生涯を振り返ると、負け組と手を組むことが多い。

元親が織田政権下で明智光秀と交わっていたのに始まり、本能寺の変の後は織田信雄と連携して秀吉と対立した時期があり、秀吉の死後、子の盛親は関ヶ原と大坂の陣で家康を敵に回した。勝ち組と縁が薄い。

先を見る目のない父子――そう捉えられても、やむを得ないのではないだろうか。歴史にifは禁物だが、もし元親の兄弟たちが長生きし、異なる選択を助言していたら、この父子の凋落を食い止めることができたかもしれない――そう考えさせる一族である。

・平井上総『長宗我部元親・盛親』（ミネルヴァ書房、2016年）

・河内将芳『図説 豊臣秀長』（戎光祥出版、2025年）

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小林 明（こばやし・あきら）

江戸文化風俗研究家 編集プロダクション「ディラナダチ」代表

編集プロダクションdylan-adachi（ディラナダチ）代表。江戸文化風俗研究家としてニッポンドットコム、和樂web、Merkmal、ダイヤモンド・オンライン、弁護士JPニュースなどに記事を執筆中。また『歴史人』（ABCアーク）、『歴史道』（朝日新聞出版）など歴史雑誌の編集も担当している。著書『山手線「駅名」の謎』（鉄人社）など。

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（江戸文化風俗研究家 編集プロダクション「ディラナダチ」代表 小林 明）