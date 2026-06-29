週明けのドル円は161円台後半でのもみ合い続く＝東京為替概況 週明けのドル円は161円台後半でのもみ合い続く＝東京為替概況

週明けのドル円は161円台後半でのもみ合い続く＝東京為替概況



週明けのドル円は朝方少し下げて始まったが、すぐに先週末終値前後に戻し、その後はもみ合い。朝に下げた分を含めても161.61－161.88円のレンジ。午後は161.78-161.85円レンジと狭い範囲での取引に終始している。



米利上げ期待が支えとなっている一方で、介入警戒感もあって上値トライも抑えられており、上下ともに動きが出にくくなっている。



ユーロドルは1.13台後半で推移。朝からのレンジは1.1380-1.1397ドル。先週末金曜日の海外市場でドル高一服感が広がり1.1434ドルを付けたが、すぐに売りが出て1.1380ドル台で先週の取引を終えた。週明けは上下に目立った動意が見られず、もみ合いに終始している。



ユーロ円は早朝のドル円の下げに連れて183.90円を付けた後、すぐに184.20円前後でのもみ合いに戻した。午後も同水準でのもみ合いとなっていたが、ロンドン勢が本格参加する時間帯に入って184.40円台まで上昇。アジア株の堅調な動きなどを受けてリスク選好の円売りなども出ている。



ポンドドルは1.3200ドルを挟んでの推移。ユーロドルに比べると値幅はあるものの、上下ともに大きな流れにはなっていない。ポンド円は213.40/60円のレンジから、ロンドン勢が本格参加してきての円売りに213.80円台を付ける動きとなった。



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト