東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、フエルト、東京ボードがS高 東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、フエルト、東京ボードがS高

29日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数911、値下がり銘柄数498と、値上がりが優勢だった。



個別では日本フエルト<3512>、東京ボード工業<7815>がストップ高。太洋物産<9941>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ケアサプライ<2393>、ユニカフェ<2597>、かどや製油<2612>、まんだらけ<2652>、テクニスコ<2962>など24銘柄は年初来高値を更新。リベルタ<4935>、ホリイフードサービス<3077>、岡本硝子<7746>、テクノフレックス<3449>、パシフィックネット<3021>は値上がり率上位に買われた。



一方、マーケットエンタープライズ<3135>、ピアラ<7044>がストップ安。アクシーズ<1381>、ホーブ<1382>、第一カッター興業<1716>、工藤建設<1764>、三東工業社<1788>など71銘柄は年初来安値を更新。ｕｎｂａｎｋｅｄ<8746>、ビーブレイクシステムズ<3986>、トラストホールディングス<3286>、エヌジェイホールディングス<9421>、ＧＬＣ ＧＲＯＵＰ<2970>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース