東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、シェアテク、ＩＧＳがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、シェアテク、ＩＧＳがS高

29日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数431、値下がり銘柄数129と、値上がりが優勢だった。



個別ではシェアリングテクノロジー<3989>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、アクリート<4395>、ＬｉＮＫＸ<584A>、中村超硬<6166>など6銘柄がストップ高。サイバー・バズ<7069>、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ファルコム<3723>、バリューゴルフ<3931>、シャノン<3976>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>、ステムリム<4599>など10銘柄は年初来高値を更新。トラース・オン・プロダクト<6696>、イーディーピー<7794>、クオリプス<4894>、ＦＩＸＥＲ<5129>、カバー<5253>は値上がり率上位に買われた。



一方、サクシード<9256>がストップ安。Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ<1431>、コージンバイオ<177A>、総医研ホールディングス<2385>、キッズスター<248A>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>など33銘柄は年初来安値を更新。データセクション<3905>、ベイシス<4068>、イード<6038>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、アスア<246A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース