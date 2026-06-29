ETF売買動向＝29日大引け、全銘柄の合計売買代金4963億円 ETF売買動向＝29日大引け、全銘柄の合計売買代金4963億円

29日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比37.5％減の4963億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.8％減の3795億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国債券 <2519> 、ｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> 、Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウジョーンズ・インデックス <1679> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> など17銘柄が新高値。グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> 、ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 <1484> が5.99％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が5.76％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経エンタメ・コンテンツ株指数 <586A> が5.05％高、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> が4.91％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が4.41％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は4.31％安、ＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> は3.86％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.67％安と大幅に下落した。



日経平均株価が107円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2219億6300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均3655億3800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が537億8000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が267億7100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が253億500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が114億1000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が109億3700万円の売買代金となった。



株探ニュース