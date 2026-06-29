洪明甫（ホン・ミョンボ）サッカー韓国代表監督を選任する過程で鄭夢奎（チョン・モンギュ）大韓サッカー協会長らが不当に介入したという疑惑と関連し、警察が「必要な捜査を積極的に進める」と予告した。

ソウル警察庁の関係者は29日午前、定例記者懇談会で「洪監督の選任に関連した告発事件が計8件あり、法律検討など関連調査を続けている」と明らかにした。これに先立ち2024年7月、ソウル鍾路（チョンノ）警察署は洪監督選任に関する鄭会長の業務妨害・業務上背任など容疑の告発事件が配当された。警察は共に告発された李林生（イ・イムセン）大韓サッカー協会総括技術理事を立件した状態だ。

ソウル庁は関連捜査が遅れた理由については「行政訴訟を見守る必要があった」と説明した。ソウル行政裁は4月、サッカー協会が文化体育観光部を相手に鄭会長に対する重懲戒要求を取り消してほしいとして提起した訴訟で協会敗訴判決を下し、「2024年の洪監督選任当時、サッカー協会の戦力強化委員会が彼を1順位候補に選別する過程で違法性が確認された」と判示した。協会は1審判断を不服として控訴した状態だ。

また、警察は「6・3地方選挙投票用紙不足事態」で触発したソウル松坡区（ソンパグ）オリンピック（五輪）公園開票所封鎖デモ現場で発生した業務妨害・強要・暴行など不法行為57件に対しても捜査中と明らかにした。ソウル庁の関係者は「58件のうち1件が終結し、捜査対象者は139人にのぼる」と説明した。続いて「具体的に大韓体育会傘下団体の業務を妨害した容疑を受ける被疑者は9人で、うち2人の身元が特定された」とし「ハンドボールジュニア代表チームをデモ隊が捜索した事件は5人のうち2人が特定され、召喚して取り調べを行っている」と説明した。

5月に発生した西小門（ソソムン）高架道路崩壊事故に関しては、警察が被疑者を追加で立件するなど捜査を拡大していることが確認された。ソウル庁の関係者は「従来の4人の被疑者のほか3人を追加で立件し、計7人を調べている」と話した。追加の被疑者は監理会社の監理員2人と工事会社の現場所長1人の計3人。警察は現在、参考人を含む約45人を調査中で、家宅捜索した資料を分析中だ。

一方、警察は「のろま捜査」という批判を受ける金炳基（キム・ビョンギ）無所属議員（元共に民主党）事件とパン・シヒョクHYBE（ハイブ）議長の詐欺的不正取引疑惑事件について「最終段階にある」と明らかにした。続いて金議員が現金が入っていたと疑われるショッピングバッグをキム・ギョン元ソウル市議員から渡されたという趣旨の暴露を金議員の元補佐陣がしたことについては「その程度で捜査に着手するには不足する」と評価した。