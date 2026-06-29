「トルコで植毛に成功した」「小田急線でスタジオに」反響呼んだ『テレ東音楽祭』出演者の“伝説”エピソード【午後7時台一覧】
テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』が28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送された。出演者にはテロップで、“伝説”のエピソードが紹介され、SNS上では反響が寄せられた。
【写真】ヤンキーに弁当を奪われた… テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト
以下、午後7時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。
■酒井法子「1988年 富士山八合目にのりピー公式タレントショップがオープン」
■酒井法子「酒井法子は早食い」
■千堂あきほ「千堂あきほは東京ラブストーリーが連ドラ初出演」
■楠瀬誠志郎「楠瀬誠志郎は国歌斉唱に慣れている」
■西田ひかる「西田ひかるは1988年から2001年まで誕生日パーティーを開いていた」
■吉田栄作×辛島美登里「吉田栄作はドラマ用ライブ用普段着用と白Tシャツを着分けている」
■吉田栄作×辛島美登里「辛島美登里は高校受験に失敗し中学生にして浪人した」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「吉田栄作は56歳の時に第一子が生まれた」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「仙道敦子は『徹底的に愛は・・・』の後1995年から2018年まで芸能活動を休止していた」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「YOSHIKIが作詞作曲の『今を抱きしめて』はレコード大賞優秀賞受賞」
■小野正利「小野正利は肉団子を食べて中から小石が出てきたことがある」
■いしだ壱成「いしだ壱成はトルコで植毛に成功した」
■石井明美「当時、明石家さんまと片岡鶴太郎が多忙でドラマ撮影開始は夜8時だった」
■石井明美「片岡鶴太郎は毎日17時に寝て23時に起きているので本来はいま寝ている時間」
■ZIGGY「ZIGGY森重樹一は糖質制限中なので温野菜を食べる」
■赤井英和「赤井英和は一度に焼き芋を100個買ったことがある」
■工藤静香「デビュー当時工藤静香が乗る車を先導する権利をめぐり暴走族が争っていた」
■宮沢和史「『島唄』はアルゼンチンで大ヒットし2002年W杯のアルゼンチン代表の公式応援ソングになった」
■中西保志「中西保志は文系」
■ZARD「衣装のほとんどは坂井泉水自身によるスタイリング」
■ZARD「大の巨人ファンで長嶋茂雄がボーカル参加したコラボ楽曲で歌唱指導も行った」
■ZARD「『負けないで』ヒット後も坂井泉水は小田急線でスタジオに通っていた」
■ZARD「長嶋茂雄とコラボした際に長嶋氏は『ZARD』を『サード』を聞き間違え上機嫌だった」
【写真】ヤンキーに弁当を奪われた… テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト
以下、午後7時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。
■酒井法子「1988年 富士山八合目にのりピー公式タレントショップがオープン」
■酒井法子「酒井法子は早食い」
■千堂あきほ「千堂あきほは東京ラブストーリーが連ドラ初出演」
■西田ひかる「西田ひかるは1988年から2001年まで誕生日パーティーを開いていた」
■吉田栄作×辛島美登里「吉田栄作はドラマ用ライブ用普段着用と白Tシャツを着分けている」
■吉田栄作×辛島美登里「辛島美登里は高校受験に失敗し中学生にして浪人した」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「吉田栄作は56歳の時に第一子が生まれた」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「仙道敦子は『徹底的に愛は・・・』の後1995年から2018年まで芸能活動を休止していた」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「YOSHIKIが作詞作曲の『今を抱きしめて』はレコード大賞優秀賞受賞」
■小野正利「小野正利は肉団子を食べて中から小石が出てきたことがある」
■いしだ壱成「いしだ壱成はトルコで植毛に成功した」
■石井明美「当時、明石家さんまと片岡鶴太郎が多忙でドラマ撮影開始は夜8時だった」
■石井明美「片岡鶴太郎は毎日17時に寝て23時に起きているので本来はいま寝ている時間」
■ZIGGY「ZIGGY森重樹一は糖質制限中なので温野菜を食べる」
■赤井英和「赤井英和は一度に焼き芋を100個買ったことがある」
■工藤静香「デビュー当時工藤静香が乗る車を先導する権利をめぐり暴走族が争っていた」
■宮沢和史「『島唄』はアルゼンチンで大ヒットし2002年W杯のアルゼンチン代表の公式応援ソングになった」
■中西保志「中西保志は文系」
■ZARD「衣装のほとんどは坂井泉水自身によるスタイリング」
■ZARD「大の巨人ファンで長嶋茂雄がボーカル参加したコラボ楽曲で歌唱指導も行った」
■ZARD「『負けないで』ヒット後も坂井泉水は小田急線でスタジオに通っていた」
■ZARD「長嶋茂雄とコラボした際に長嶋氏は『ZARD』を『サード』を聞き間違え上機嫌だった」