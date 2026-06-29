【スクワイヤーストラトインフィニティ】（東京都 たぴお 22歳）

中学生のころお年玉を握りしめ渋谷のイケベで始めて買ったサーフグリーンのストラト。1週間後にはレリック加工が施され1ヶ月後にはバラバラになりボディの塗装をしていた。

クラプトンのクラッシュキャスターにしてみよう！と思い調べるもなかなか難しそう。。けどなぜか自信があったのでやってみることに。

ひたすらマスキングして塗装してマスキング剥がしてまたマスキングしての繰り返し、ネックも塗装をし直してヘッドのスクワイヤーのロゴも気に入らなかったので撤去！

今はネック裏は黒ずんできてビンテージみたいでかっこいい。（もう全然弾いてない）。中学生にしてはなかなか上手くなれたんじゃないかなって思う。今はもうボコボコぶつけてだいぶ剥がれてきたけど、まあいいぐっと

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おいおい色々凄いぞ。そもそも中学生でクラプトンを知り、クラッシュキャスターを手掛けるってのも異例だけど、買った1週間後にレリックし、1ヵ月後にはバラバラってところに、たぴおさんの身体に流れる無限の可能性を感じた。物作りとかクリエイターの性癖とか、その実行力とか実際の完成度とか、これからが楽しみでしゃーない。てか、なんかドラムが見切れているし、YAMAHA NS-10M…いわゆるテンモニやバルブステートのマーシャルが鎮座しているところを見るに、ご両親（父親かな）がなかなかのヤッちゃってる系ですね。つまりはサラブレッドとお見受けしました。ヤベえ。（BARKS 烏丸哲也）

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「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

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