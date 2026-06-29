シンガーソングライター・gbの新曲「もっと、光へ」が、日本テレビ系『NNN ストレイトニュース』ウェザーテーマに決定した。同曲は6月29日より番組内でオンエアがスタートし、7月22日に配信リリースされる。

「もっと、光へ」は、迷いや不安を抱えながらも、自分の心が向かう方へ一歩を踏み出していく姿を描いたアーバンポップ。作詞・作曲はgb、編曲は牧戸太郎が手がけた。都会的なグルーヴ、瑞々しいメロディー、シティポップやソウルミュージックにも通じる奥行きのあるサウンドが重なり、夏の空気に寄り添う一曲に仕上がっている。

歌詞には、《心が今選んだ方へ進めば良い》《怖くても その一歩が未来になる》といった言葉が綴られており、誰かに決められた正解ではなく、自分自身が信じた方向へ進もうとする人の背中を押すメッセージソングとなっている。

gbは本作について、前作「ゼロカラ」のその後をイメージした作品だと語っている。「ゼロカラ」では、覚悟を決めて最初の一歩を踏み出した主人公を描いたが、「もっと、光へ」では、一歩進んだあとも消えない不安や迷い、それでも少しずつ景色が変わっていく感覚が描かれている。

2026年4月にリリースした「ゼロカラ」は全国22局のラジオパワープレイおよび推薦曲を獲得。さらに6月には、総合格闘家・堀口恭司選手のサポートソング「MY WAY」をリリースした。この夏、gbが届ける新曲「もっと、光へ」にも注目が集まりそうだ。

■「もっと、光へ」

2026年7月22日 配信スタート

https://lnk.to/gb_Mottohikarie 作詞・作曲：gb

編曲：牧戸太郎



タイアップ：

日本テレビ系『NNN ストレイトニュース』ウェザーテーマ （2026年7月〜9月）

2026年6月29日よりオンエア開始