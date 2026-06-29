西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが6月27日、自身のインスタグラムを更新。たくましい腕の筋肉が際立つショットを公開し、注目を集めています。



【写真を見る】【 西川忠志 】 「ナイスマッスル！」「凄い腕」新大阪駅からの出発報告で見せた“バキバキの筋肉”に絶賛の声





投稿によると、吉本新喜劇・すっちー座長作品の公演のため、愛知県刈谷市へ向かっているとのことです。この日は日本列島に台風が接近、「新大阪駅では新幹線は今のところ通常運転しております。行ってきます」とつづり、出発の様子を伝えました。

また、以前の投稿では筋トレへの取り組みを示す写真も公開しています。窓際のカフェと思われる場所で、白いTシャツ姿の西川さんがサンドウィッチと紙コップを手に穏やかな表情でカメラに収まっており、引き締まった腕の筋肉が印象的な一枚となっています。







今回の投稿にも「#マッチョになりたい」「#筋トレ」といったハッシュタグが添えられており、トレーニングへの意欲が感じられます。

この投稿に「ナイスマッスル」「逞しい腕ですね!」「凄い腕 鍛えてますね〜素敵」「写真手前が遠近感が強調され大きく見えるんですよね！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】