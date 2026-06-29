10時の日経平均は394円安の6万8966円、アドテストが325.83円押し下げ 10時の日経平均は394円安の6万8966円、アドテストが325.83円押し下げ

29日10時現在の日経平均株価は前週末比394.19円（-0.57％）安の6万8966.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1055、値下がりは457、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は325.83円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が284.8円、キオクシア <285A>が94.1円、フジクラ <5803>が58.93円、イビデン <4062>が48.94円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を55.51円押し上げている。次いで太陽誘電 <6976>が52.29円、東エレク <8035>が34.19円、コナミＧ <9766>が21.62円、リクルート <6098>が18.60円と続く。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は保険で、以下、その他製品、サービス、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、鉱業が並んでいる。



※10時0分6秒時点



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