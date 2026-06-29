７月５日放送の「サザエさん」は‥

「ワカメのおんぶ」

夕飯時、ワカメは小さいころ、よくいろいろな物をおんぶをしたがったという話になる。枕や花瓶など、何でもおんぶしたがるので、サザエが人形を買ってあげたらしい。しかし人形を大切にするあまり、箱から出せず、箱ごとおんぶしていたという。覚えていないワカメは、その話を聞いて赤面する。

「お父さんの願いごと」

カツオとワカメは七夕用の笹（ささ）と和菓子を、サザエから買ってくるように頼まれ、喜んで商店街に行く。七夕のお菓子・索餅（さくべい）を買い、歩いていると、散歩途中の波平を見かける。波平は商店街のイベントで飾られた七夕の笹（ささ）に、願いごとを書いてつるしていた。カツオたちは波平がどんな願いごとを書いたのか気になる。

「しくじったカツオ」

外で遊んでいたカツオが、冷たい飲み物を飲みに家に戻ってくる。「サザエが、みんなに冷たいジュースを差し入れすると言って出て行った」とフネが話すと、カツオは慌てて外に飛び出す。空き地に戻ると、中島たちはサザエが差し入れたジュースを飲んでいた。しかしサザエはもう行ってしまったらしく、カツオはサザエをさがしに出る。

声の出演者

サザエ：加藤みどり

カツオ：冨永みーな

ワカメ：津村まこと

タラオ：愛河里花子

フネ：寺内よりえ

マスオ：田中秀幸

波平：茶風林

ほか