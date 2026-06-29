日本相撲協会は２９日、大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の新番付を発表した。

先場所は西前頭１３枚目で２勝１３敗と大崩れした玉鷲（４１）＝片男波＝は、東十両７枚目に番付を下げた。

２０１３年７月場所で再入幕を果たして以来、１３年ぶりの十両。歴代１位の幕内出場回数は１４９７で足踏みとなり、同３位の幕内連続出場記録数は１１５２で途切れた。歴代１位の通算連続出場記録１７９３は継続される。通算出場記録１７９３は千秋楽まで休場しなければ１８０８に伸び、同１７９５の寺尾、同１８０５の安美錦を上回り歴代単独３位に立つ。

ともに先場所を休場した両横綱は、変更なく東に豊昇龍、西に大の里が座った。大関に復帰した先場所で１２勝をマークし、優勝決定戦で若隆景に敗れた霧島は、ハイレベルな優勝を条件に綱とりに挑む。大関琴桜は自身２度目のかど番。関脇安青錦は１０勝して大関復帰を目指す。

幕内では２０２４年９月場所（阿炎、大の里、霧島、貴景勝）以来の４関脇となっている。

〈大相撲名古屋場所 幕内番付 東 西〉

【横綱】豊昇龍、大の里

【大関】霧島、琴桜

【関脇】熱海富士、琴勝峰

【関脇】若隆景、安青錦

【小結】義ノ富士、王鵬

【前頭１】藤ノ川、隆の勝

【前頭２】豪ノ山、美ノ海

【前頭３】平戸海、伯乃富士

【前頭４】大栄翔、一山本

【前頭５】宇良、欧勝馬

【前頭６】正代、藤青雲

【前頭７】琴栄峰、高安

【前頭８】若元春、狼雅

【前頭９】藤凌駕、翔猿

【前頭１０】朝乃山、千代翔馬

【前頭１１】若ノ勝、御嶽海

【前頭１２】朝白龍、阿炎

【前頭１３】錦富士、尊富士

【前頭１４】金峰山、獅司

【前頭１５】阿武剋、一意

【前頭１６】大青山、朝紅龍