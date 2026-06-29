開催：2026.6.29

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 2 - 4 [ドジャース]

MLBの試合が29日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとドジャースが対戦した。

パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。

3回表、1番 大谷翔平 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 SD 0-1 LAD

4回裏、4番 マニー・マチャド 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SD 1-1 LAD

5回表、3番 フレディ・フリーマン カウント3-2から押し出しの四球でドジャース得点 SD 1-2 LAD、4番 ムーキー・ベッツ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 SD 1-4 LAD

6回裏、6番 ザンダー・ボガーツ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 2-4 LAD

試合は2対4でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのエメ・シーハンで、ここまで4勝5敗0S。負け投手はパドレスのマイケル・キングで、ここまで5勝7敗0S。ドジャースのエンリケスにセーブがつき、2勝0敗1Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、1打点、打率は.295。さらに、パドレスの松井裕樹はこの試合で1.2回を投げ、1安打、0失点、2奪三振、防御率は1.53となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 08:08:22 更新