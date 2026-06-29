ABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の第3話が6月21日に放送された。恋模様が本格的に動き出した3日目には、過去に顔の骨を切るなどの大規模な整形手術を経験しているクリニック経営者兼ナースの31歳・スミレが、新メンバーとして電撃参戦した年収3000万円の経営者・リュウスケと一気に距離を縮める一幕があった。

【映像】31歳整形美人ナースの美しい二の腕

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真鍵勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

リュウスケは『ガールオアレディ』の前作にも参加していたが、シーズン2では恋を実らせることができなかったメンバーだ。スミレは前作を視聴していたことから、リュウスケの登場にビックリ。複数の女性にアプローチしていたことを引き合いに出し、「結婚相手の候補には絶対入らない。あんな、いろんな女の子にいい顔する人無理です」と強い拒絶反応を示していた。

しかし、夜間の2ショットタイムにスミレが呼び出していたのは、なんとリュウスケ。スタジオ陣はスミレの選択に驚きつつも、ともに経営者という共通点があることから、この2ショットに興味津々の様子だった。

スミレは「今は番組を見ていた印象しかない。悪い印象を持たれている可能性があるのに、（シーズン3に）参加した勇気がすごくかっこいいと思って、そこをどう考えていたのか知りたかった」と、自ら進んでリュウスケを指名した理由を明かした。

リュウスケは、前回の旅で複数の女性にどっちつかずだったため旅をリタイヤすることになった事実を認め、「すごく悔いが残った」と振り返る。その上で、しっかりと女性と向き合う決意を持って今回の旅に参加したことを告げた。スミレも大勢の前ではつい後方に回ってしまう反省点から、今夜は自己開示する決意で望んでいることも素直に語った。

また、スミレのクリニック経営の話題になると、仕事への熱いプライドを告白。これを聞いたリュウスケも、自身が経営者の立場とあり「ちょっと感動してる。俺もよく見た目でチャラいと勘違いされがちだから」と悩みを共有した。「誘ってくれて、スミレの頑張りによって（互いの）中身を知れてるわけだから、すごく感謝」と真摯に想いを返した。

初対面時の「絶対無理」という警戒心が解きほどかれ、深い部分で価値観を共有し合った二人。スミレはデート後のインタビューで「私も見た目で勘違いされやすい方。リュウスケのことを勘違いしてるかもって思って話をしたので、すごく良い印象に変わりました」と語り、2人の急接近を予感させた。