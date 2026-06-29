【三山凌輝インタビューVol.1】「家族ファーストで、家族がモチベーション」プライベート秘話も 背中を押された「愛の不時着」の魅力とは
【モデルプレス＝2026/06/29】人気作「愛の不時着」の日本人キャスト版ミュージカルが7月より上演される。その主役リ・ジョンヒョクを演じるのがミュージカル初挑戦となる三山凌輝（みやま・りょうき／27）だ。抜擢のはるか前、コロナ禍で葛藤していた彼を支えたのが「愛の不時着」だった。そんな本作への特別な思いと、「パフォーマー・表現者としての1個の集大成」となる初ミュージカルへの意気込みを聞いた。【インタビューVol.1】
【写真】三山凌輝、前グループ所属へのきっかけにもなった作品
「愛の不時着」は、パラグライダー飛行中の事故で北朝鮮に不時着してしまった韓国の財閥令嬢ユン・セリと朝鮮人民軍軍人のリ・ジョンヒョクの国境を超えたラブストーリー。2019年12月から韓国で放送開始後、世界中で注目された。2022年9月に韓国にてミュージカル化され、多くの声を受け2024年2月に日本初上陸。実力派韓国人キャストの歌と演技が話題となり、異例の速さで同年7月に再演。2025年12月には新たな韓国人キャストで大阪で上演された。
2024年末には宝塚歌劇団で公演も行われ、「愛の不時着」は6年以上たった今なお根強い人気を博している。今回はミュージカル『愛の不時着』日本人キャスト版として、7月12日〜26日に東京・THEATER MILANO-Zaにて、7月31日〜8月2日に大阪・東京建物Brillia HALL箕面 大ホールにて初上演。リ・ジョンヒョク役を三山、ユン・セリ役を花乃まりあ、韓国の若き実業家ク・スンジュン役をn.SSignのKAZUTA、ジョンヒョクの婚約者ソ・ダン役を中村麗乃が演じる。
本作のオファーをもらったのは「めちゃくちゃ感慨深かった」と話す三山。コロナ禍真っ只中だった時期に初めて観た韓国のドラマがこの「愛の不時着」だったからだ。誰もがもがき、不安に苛まれたコロナ禍。当時俳優として活動していた三山は、この作品に背中を押されたことで少しずつ前進することができ、以前いたグループに所属することにもなる。
「コロナ禍のタイミングでいろんな仕事もなくなったり、年齢の部分で悩む時期でもあって、行き詰まりみたいなものを感じていたんですけど、それと同時に何か前進しなきゃいけない、できるだけのアウトプットとインプットをしようと考えた時に、流行っていた韓国ドラマを観てみようかなというところから始まったんです。「愛の不時着」を観終わったときに、観るタイミングと時期、フェーズによって受け取り方が変わる作品だなと思って。そういう作品はいっぱいありますけど特にそうだなと。すごく韓国ドラマの素晴らしいところがぎゅっと詰まっている作品なんです。表向きはラブコメでオブラートに包まれている部分もあるんですけど、その裏では韓国と北朝鮮の関係性という一見触れづらいものに触れている作品だし、カルチャーや伝統をしっかり打ち出しているし、作品が進んでいくことにつれ、そういうシビアなシーンが増えたり、自分の人生は自分で決めていく決断力やその決断の重みを受け取れるような作品だと思ったので、当時の自分はすごく背中を押されて頑張らないとと思えて、自分の中での支えになった作品の1つですし、新しく開拓できた思い入れ深い作品でもあります。
決まっていた作品や仕事もなくなり、やることがない。「いやいや俺はやりたいことたくさんあるんだけど、なんで世間は止まっちゃってるんだろう」みたいなもどかしさは自分だけでなく皆が思った部分もいっぱいあったと思うんです。ただそういうときも自分の性格上「そこで終わっちゃ話にならない」と思うので、自分が何かできることを絶対やるんですけど、それがその時ちょうど音楽のアウトプットを増やしてみるとか、アーティストさんがステイホームで歌を歌ったりしていたのを観て自分もやってみて、そこからさらにMV作品を作ってみたり。それが前にいたグループになるきっかけにもなりました。自分の性格と「愛の不時着」の物語の節々がマッチして、コロナ禍だからこそ変化を逆手にとって前進させないと再認識させてくれた、自分の人生においてそのメッセージを受け取ることができたというのが大きかったと思います」
本作を久々に見返してみたという三山は「意外と時代を感じたんですよね。『壁ドン』とか（笑）。だから久々に観て余計に感慨深く感じました。数年で時代は変わっているのも面白いですし、その変化を感じるのも風情がありますよね」と語る。「ただそれと同時に変わらないヒューマンドラマの本質みたいなものも感じました」と続ける彼は、特に映像のクオリティの高さを魅力として挙げた。
「特に韓国の制作チームの映像はすごく綺麗でクオリティが高いし、撮り方がすごく上手いので衝撃が大きかったです。スイスが綺麗というのもあるかもしれないですけど（笑）。その後、色々韓国の方々とお会いするケースが増えたり、グループのドキュメンタリー映画を韓国の監督とチームに撮っていただいたりという機会があったんですけど、パッションもすごいですし、本質的に物事を考えるのが得意な方が多くて、韓国ドラマが高いクオリティでできている理由が分かりました」
魅力を語り始めたら止まらない。彼にとってそんな思い入れ深い作品がミュージカルになる。ドラマを愛しているからこそ「長いストーリーをぎゅっと短くする中でもお客さんに展開をしっかり感じさせるようにして、ドラマを観たことがない人でも観てほしいですし、全く別物としても素晴らしい作品だったと思ってもらいたい」と意気込んだ。
「ドラマファンの方にも『あのシーンがなかった』『流れがちょっと違うじゃないか』みたいなものを思わせないくらいのエンターテインメントを見せたいです。ミュージカルという時点で非現実的な要素はあると思うので、歌も交えて舞台だからこその間みたいなものを紡いでいって、しっかりと作品に昇華することができたら、新しい1つのミュージカル作品として届けられると思うので、ドラマへのリスペクトとミュージカルとしてのエンターテインメントのバランスを考えつつ、新しい魅力を惜しみなく伝えていけたらと思っています」
これまで舞台出演やアーティストとしてステージに立つことはあったが、ミュージカルは初めて。「1回やってみたかったんですけど、タイミングが見つからなくて。そのフェーズですごく良いタイミングでお話をいただけましたし、さらにこの作品ということで、パフォーマー・表現者としての1個の集大成みたいな形で舞台に立つことができるのではないかと思っています。繊細に噛み砕いて今回の役としての演技表現にはしていきますが、今までの自分の活動とうまく融合して、僕だからこそ演じられるもの、僕だからこそ演じて意味のあるパフォーマンスにしていきたいです」とこれまで積み上げてきた“三山凌輝”全てをかけて臨む。「今までの自分の人生経験と場数、そしてそもそもの感性・感度」の集大成を見せたいと話す三山は「この歳で色んな経験を経てきているので、ずっと今まで大事にしてきたもの、そして繰り返してきたものを踏まえて、また新しい開き方をするんじゃないかと自分でも楽しみにしています」と期待を込めた。
ジョンヒョクは生真面目な性格で口数が少ないが、誠実で心優しい一面を持つ。「最初の印象はクールだと思うのですが、1話を久々に見返したときに『そうだった！めっちゃお茶目な人だ』と思い出して（笑）。すごく愛らしい人だと思いますし、でも本人としてはあくまでも真面目でしっかりしている部分もあるというギャップが、俯瞰で作品を観ているとよりキャラクターの奥行きが際立って見えると感じました」と引き込まれる役柄を熱く語った三山。自身に似ているところを聞くと「決めたら突き通すみたいなところはすごく似てると思いますが、あそこまで鈍感ではないかな」と笑った。
「自分は逆に気づいちゃう繊細な部分があるので、むしろ羨ましいなと思います。ジョンヒョクの『いや、絶対そこまで真面目だったらいろんなもの気づくでしょ！』みたいなところに気づかなくて、むしろそれがチャーミングになるというギャップは凄く素敵です」
特にジョンヒョクがセリのために食事を振る舞う場面はドラマファンの間でも印象に残っている“胸キュンシーン”の1つだろう。「もし大切な友人や家族に何かを振る舞うなら？」という質問を投げかけられると「えー…愛想？（笑）」と最初はお茶目に回答した三山も「家族ファーストで、家族がモチベーションです」とジョンヒョクと同じように近くにいる人を常に大切に思う一面を明かしてくれた。
「旅行に連れていきます。もう休みができたら旅館を押さえてドライブして。家族が温泉がすごく好きなので、この前も久々に1泊2日で温泉に行ってきました。避暑地も好きなので少しの間現実逃避をして帰ってくる。『行きたい』『そろそろないの？』みたいな雰囲気を僕が感じ取って連れて行きます（笑）。もちろん僕も行きたいので『次はいつ行けるかな？』と常にスケジュールを探している感じです。
家族ファーストで、家族がモチベーションです。ジョンヒョクとセリもそうですけど、人と人の繋がりや運命が全てを動かしているし、何かを成し遂げるにしても人がいないと評価も受けることができない。人との関係ってすごく大事で、その中でも常に近くにいて中心になるのは家族だと思っています」
★Vol.2では、花乃やKAZUTAなどとの交流裏話をきっかけに、三山の“コミュニケーション術”に迫る。（modelpress編集部）
1999年4月26日生まれ、愛知県出身。主な出演作に映画「HiGH&LOW THE WORST X」（2022）、「誰よりもつよく抱きしめて」（2025）、NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024）、TBS金曜ドラマ「イグナイト -法の無法者-」（2025）などの話題作へ出演。またRYOKI MIYAMAとして2026年2月よりソロアーティスト活動も始動し、同年5月にはZeppツアー「RYOKI MIYAMA First Tour “Back from the coffin.”」も開催した。
【Not Sponsored 記事】
◆ミュージカル『愛の不時着』日本人キャスト版が上演
「愛の不時着」は、パラグライダー飛行中の事故で北朝鮮に不時着してしまった韓国の財閥令嬢ユン・セリと朝鮮人民軍軍人のリ・ジョンヒョクの国境を超えたラブストーリー。2019年12月から韓国で放送開始後、世界中で注目された。2022年9月に韓国にてミュージカル化され、多くの声を受け2024年2月に日本初上陸。実力派韓国人キャストの歌と演技が話題となり、異例の速さで同年7月に再演。2025年12月には新たな韓国人キャストで大阪で上演された。
2024年末には宝塚歌劇団で公演も行われ、「愛の不時着」は6年以上たった今なお根強い人気を博している。今回はミュージカル『愛の不時着』日本人キャスト版として、7月12日〜26日に東京・THEATER MILANO-Zaにて、7月31日〜8月2日に大阪・東京建物Brillia HALL箕面 大ホールにて初上演。リ・ジョンヒョク役を三山、ユン・セリ役を花乃まりあ、韓国の若き実業家ク・スンジュン役をn.SSignのKAZUTA、ジョンヒョクの婚約者ソ・ダン役を中村麗乃が演じる。
◆三山凌輝「愛の不時着」が背中を押してくれた
本作のオファーをもらったのは「めちゃくちゃ感慨深かった」と話す三山。コロナ禍真っ只中だった時期に初めて観た韓国のドラマがこの「愛の不時着」だったからだ。誰もがもがき、不安に苛まれたコロナ禍。当時俳優として活動していた三山は、この作品に背中を押されたことで少しずつ前進することができ、以前いたグループに所属することにもなる。
「コロナ禍のタイミングでいろんな仕事もなくなったり、年齢の部分で悩む時期でもあって、行き詰まりみたいなものを感じていたんですけど、それと同時に何か前進しなきゃいけない、できるだけのアウトプットとインプットをしようと考えた時に、流行っていた韓国ドラマを観てみようかなというところから始まったんです。「愛の不時着」を観終わったときに、観るタイミングと時期、フェーズによって受け取り方が変わる作品だなと思って。そういう作品はいっぱいありますけど特にそうだなと。すごく韓国ドラマの素晴らしいところがぎゅっと詰まっている作品なんです。表向きはラブコメでオブラートに包まれている部分もあるんですけど、その裏では韓国と北朝鮮の関係性という一見触れづらいものに触れている作品だし、カルチャーや伝統をしっかり打ち出しているし、作品が進んでいくことにつれ、そういうシビアなシーンが増えたり、自分の人生は自分で決めていく決断力やその決断の重みを受け取れるような作品だと思ったので、当時の自分はすごく背中を押されて頑張らないとと思えて、自分の中での支えになった作品の1つですし、新しく開拓できた思い入れ深い作品でもあります。
決まっていた作品や仕事もなくなり、やることがない。「いやいや俺はやりたいことたくさんあるんだけど、なんで世間は止まっちゃってるんだろう」みたいなもどかしさは自分だけでなく皆が思った部分もいっぱいあったと思うんです。ただそういうときも自分の性格上「そこで終わっちゃ話にならない」と思うので、自分が何かできることを絶対やるんですけど、それがその時ちょうど音楽のアウトプットを増やしてみるとか、アーティストさんがステイホームで歌を歌ったりしていたのを観て自分もやってみて、そこからさらにMV作品を作ってみたり。それが前にいたグループになるきっかけにもなりました。自分の性格と「愛の不時着」の物語の節々がマッチして、コロナ禍だからこそ変化を逆手にとって前進させないと再認識させてくれた、自分の人生においてそのメッセージを受け取ることができたというのが大きかったと思います」
◆三山凌輝、ミュージカル化に意気込み
本作を久々に見返してみたという三山は「意外と時代を感じたんですよね。『壁ドン』とか（笑）。だから久々に観て余計に感慨深く感じました。数年で時代は変わっているのも面白いですし、その変化を感じるのも風情がありますよね」と語る。「ただそれと同時に変わらないヒューマンドラマの本質みたいなものも感じました」と続ける彼は、特に映像のクオリティの高さを魅力として挙げた。
「特に韓国の制作チームの映像はすごく綺麗でクオリティが高いし、撮り方がすごく上手いので衝撃が大きかったです。スイスが綺麗というのもあるかもしれないですけど（笑）。その後、色々韓国の方々とお会いするケースが増えたり、グループのドキュメンタリー映画を韓国の監督とチームに撮っていただいたりという機会があったんですけど、パッションもすごいですし、本質的に物事を考えるのが得意な方が多くて、韓国ドラマが高いクオリティでできている理由が分かりました」
魅力を語り始めたら止まらない。彼にとってそんな思い入れ深い作品がミュージカルになる。ドラマを愛しているからこそ「長いストーリーをぎゅっと短くする中でもお客さんに展開をしっかり感じさせるようにして、ドラマを観たことがない人でも観てほしいですし、全く別物としても素晴らしい作品だったと思ってもらいたい」と意気込んだ。
「ドラマファンの方にも『あのシーンがなかった』『流れがちょっと違うじゃないか』みたいなものを思わせないくらいのエンターテインメントを見せたいです。ミュージカルという時点で非現実的な要素はあると思うので、歌も交えて舞台だからこその間みたいなものを紡いでいって、しっかりと作品に昇華することができたら、新しい1つのミュージカル作品として届けられると思うので、ドラマへのリスペクトとミュージカルとしてのエンターテインメントのバランスを考えつつ、新しい魅力を惜しみなく伝えていけたらと思っています」
◆三山凌輝「パフォーマー・表現者としての1個の集大成」
これまで舞台出演やアーティストとしてステージに立つことはあったが、ミュージカルは初めて。「1回やってみたかったんですけど、タイミングが見つからなくて。そのフェーズですごく良いタイミングでお話をいただけましたし、さらにこの作品ということで、パフォーマー・表現者としての1個の集大成みたいな形で舞台に立つことができるのではないかと思っています。繊細に噛み砕いて今回の役としての演技表現にはしていきますが、今までの自分の活動とうまく融合して、僕だからこそ演じられるもの、僕だからこそ演じて意味のあるパフォーマンスにしていきたいです」とこれまで積み上げてきた“三山凌輝”全てをかけて臨む。「今までの自分の人生経験と場数、そしてそもそもの感性・感度」の集大成を見せたいと話す三山は「この歳で色んな経験を経てきているので、ずっと今まで大事にしてきたもの、そして繰り返してきたものを踏まえて、また新しい開き方をするんじゃないかと自分でも楽しみにしています」と期待を込めた。
ジョンヒョクは生真面目な性格で口数が少ないが、誠実で心優しい一面を持つ。「最初の印象はクールだと思うのですが、1話を久々に見返したときに『そうだった！めっちゃお茶目な人だ』と思い出して（笑）。すごく愛らしい人だと思いますし、でも本人としてはあくまでも真面目でしっかりしている部分もあるというギャップが、俯瞰で作品を観ているとよりキャラクターの奥行きが際立って見えると感じました」と引き込まれる役柄を熱く語った三山。自身に似ているところを聞くと「決めたら突き通すみたいなところはすごく似てると思いますが、あそこまで鈍感ではないかな」と笑った。
「自分は逆に気づいちゃう繊細な部分があるので、むしろ羨ましいなと思います。ジョンヒョクの『いや、絶対そこまで真面目だったらいろんなもの気づくでしょ！』みたいなところに気づかなくて、むしろそれがチャーミングになるというギャップは凄く素敵です」
特にジョンヒョクがセリのために食事を振る舞う場面はドラマファンの間でも印象に残っている“胸キュンシーン”の1つだろう。「もし大切な友人や家族に何かを振る舞うなら？」という質問を投げかけられると「えー…愛想？（笑）」と最初はお茶目に回答した三山も「家族ファーストで、家族がモチベーションです」とジョンヒョクと同じように近くにいる人を常に大切に思う一面を明かしてくれた。
「旅行に連れていきます。もう休みができたら旅館を押さえてドライブして。家族が温泉がすごく好きなので、この前も久々に1泊2日で温泉に行ってきました。避暑地も好きなので少しの間現実逃避をして帰ってくる。『行きたい』『そろそろないの？』みたいな雰囲気を僕が感じ取って連れて行きます（笑）。もちろん僕も行きたいので『次はいつ行けるかな？』と常にスケジュールを探している感じです。
家族ファーストで、家族がモチベーションです。ジョンヒョクとセリもそうですけど、人と人の繋がりや運命が全てを動かしているし、何かを成し遂げるにしても人がいないと評価も受けることができない。人との関係ってすごく大事で、その中でも常に近くにいて中心になるのは家族だと思っています」
★Vol.2では、花乃やKAZUTAなどとの交流裏話をきっかけに、三山の“コミュニケーション術”に迫る。（modelpress編集部）
◆三山凌輝（みやま・りょうき）プロフィール
1999年4月26日生まれ、愛知県出身。主な出演作に映画「HiGH&LOW THE WORST X」（2022）、「誰よりもつよく抱きしめて」（2025）、NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024）、TBS金曜ドラマ「イグナイト -法の無法者-」（2025）などの話題作へ出演。またRYOKI MIYAMAとして2026年2月よりソロアーティスト活動も始動し、同年5月にはZeppツアー「RYOKI MIYAMA First Tour “Back from the coffin.”」も開催した。
【Not Sponsored 記事】