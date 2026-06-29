ZOZOマリンスタジアムで28日に行われたロッテ−ソフトバンク戦の試合前に、パ・リーグ6球団と「ラブライブ！シリーズ」によるコラボレーションの一環として、『ラブライブ！スーパースター!!』（Liella!）より、米女メイ役の薮島朱音さん、若菜四季役の大熊和奏さんが来場し、セレモニアルピッチを行った。

▼ 薮島朱音さん

「ずっとテレビで野球を見てたんですけど、実際に投げるとすごく難しく、選手の皆さんは集中しながら、作戦を考えながら試合を行っているのが本当に凄いなと尊敬の気持ちを持ちました。貴重な経験をさせていただき光栄です。選手の皆さんは球が速いですし、正確に投げているので、マウンドは近いのかな？と思っていたのですが想像の2倍以上遠くて難しいなと思いました。本日の投球は頑張ったな！という意味も込めて80点をつけたいです」

▼ 大熊和奏さん

「こんなに貴重な経験が出来、友人にも羨ましい！と言われていたので、私がみんなの期待を背負って今日グランドに立ったんですけど、足がすくんでしまって。こんなに広いところでやってるんだという選手への尊敬と、頑張ってください！という応援の気持ちになりました。練習の方が上手く行ってた気がするので50点をつけたいです」