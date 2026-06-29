親の「してあげたい」がマイナスに!? 子どもの脳をヘトヘトにする過干渉のワナ【子ども脳疲労】

子ども脳疲労をためないために、親が「やめる」こと

子どものために「何かしてあげなくちゃ」をやめる

ときには子どもに任せておく

親というのは、わが子のために何かしてあげたいと思うものです。困っていれば助けたいですし、よりよい環境を整えてあげたいとも考えます。うまくいっていないように見えれば支えたくなりますし、うまくいっているときであっても、さらに伸ばしてあげたいと思うこともあるでしょう。転ばぬ先の杖を用意し、できるだけ遠回りをさせたくないと願うのは自然な親心です。

ただ、その「してあげたい」という思いが常にプラスに働くとは限りません。むしろ、子ども脳疲労の観点では、親の過干渉は子どもにとってマイナスになります。声をかけ、助言し、整えてあげることが重なると、子どもはそれに応えようとして頭を使います。親の善意に応えようとするだけで、さらなるエネルギーを消耗してしまうのです。

とくに、親があらかじめ段取りを整えたり、失敗を避けるよう配慮しすぎたりすると、子どもは自分で状況を処理する機会を失います。困る前に助けられ、迷う前に道を示されることが当たり前になってしまうのです。

そこで、あえて子どもに任せ、信じて待つようにしましょう。子どもの小さなつまずきや迷いも、経験の一部として受け止められる余地が必要です。を出しすぎないようにしながらも、困ったときに支えられる距離を保っていれば、それが子どもにとって大きな安心につながります。

親の「してあげたい」という思いは、子どもへの愛情ゆえであり、決して悪いものではありません。ただ、その気持ちをそのまま行動に移すのではなく、一度立ち止まってみることも大切です。ときには戦略的に見守ることが、子どもの脳を休ませ、回復させるきっかけになります。

【出典】『子ども脳疲労』著：成田奈緒子

【著者紹介】

成田奈緒子（なりた・なおこ）

小児科医・医学博士・脳科学者。発達脳科学を専門とし、子どもの睡眠や生活リズムと脳の発達の関係を長年研究。医療現場で多くの親子と向き合うなかで、子どもの不調の背景には睡眠不足や過干渉など家庭環境の影響が大きいことに着目する。脳の発達段階に即した子育てのあり方を提唱し、講演・執筆活動を通じて広く発信。親子支援事業・子育て科学アクシスを主宰し、保護者向け講座や教育支援にも力を注いでいる。著書に『誤解だらけの子育て』（扶桑社）、『子育てを変えれば脳が変わる こうすれば脳は健康に発達する』（PHP 研究所）、共著に『その「一言」が子どもの脳をダメにする』（SB クリエイティブ）などがある。