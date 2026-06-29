海外データ会社が公開

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は、決勝トーナメントへと突入した。海外データ会社「オプタ」は各チームの決勝進出や世界王者になる可能性を予測した数値を公開。2万5000回のシミュレーションの結果、日本の確率も明らかになっている。

英データ提供企業「オプタスポーツ」の分析専門Xは「オプタのスーパーコンピューターは、すべてのチームが決勝に到達し、世界チャンピオンになる可能性を予測するために、トーナメントを2万5000回シミュレーションした」と綴り、各国の優勝確率の他、16強〜決勝までの進出予測データを載せたリスト画像をアップした。

優勝の最有力候補となったのは18.7％のフランス。前回優勝国アルゼンチンが16.3％で続き、以下、3位スペイン（13.5％）、4位イングランド（9.7％）、5位ブラジル（6.5％）、6位オランダ（5.1％）、7位ポルトガル（4.7％）、8位ドイツ（4.4％）、9位コロンビア（3.2％）、10位ノルウェー（3％）と続く。

日本は優勝確率1％で全体の16位。32強でブラジルを下し、16強へ進む確率は31.1％と試算され、8強進出（15.4％）、準決勝進出（6.8％）、決勝進出（2.9％）となった。

日本はグループリーグF組を1勝2分けの2位で突破。29日（日本時間30日）の初戦でC組1位の王国ブラジルと激突する。勝てば次戦はコートジボワール―ノルウェー戦の勝者と戦う。



（THE ANSWER編集部）