週末限定モーニングブッフェで楽しめる料理（日比野設計提供）

神奈川県央地域の新鮮な食材を使った料理を提供するレストラン「２３４３ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ」（海老名市めぐみ町）は７月４日から、「週末限定モーニングブッフェ」を始める。地元農家が生産した野菜や卵、ソーセージなどこだわりの素材を使用。同レストランを営む建築設計事務所「日比野設計」の増川夕真さん（２９）は「質の良い料理を食べ、休日の良いスタートを切ってほしい」と話している。

ブッフェでは、海老名市や愛川町など３市１町にある農園で育てられたミニトマトやジャガイモなどの旬の野菜や、厚木市にある農家から仕入れたそば粉を使ったガレット、海老名産の卵をふんだんに使ったスパニッシュオムレツなどのメニューを用意。生乳１００％のヨーグルトや自家製ドレッシングも添える。

増川さんは「ゆっくりと会話を楽しみながら、きちんとした食事で体や心を整えてもらえたらうれしい」と来店を呼びかけている。

開催は７月の土・日曜、祝日の９日間。１人１６９４円（税込み）、３歳から未就学児は８４７円（同）。午前８時半〜同１０時半。１時間制でラストオーダーは同９時半。問い合わせは、同レストラン電話０４６（２３５）２３４３。