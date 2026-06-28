　水戸ホーリーホックは28日、横浜FCからGKヤクブ・スウォビィク(34)が期限付き移籍で加入することを発表した。

　移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中に横浜FCと対戦する全ての公式戦に出場できない。

　ポーランド出身のスウォビィクは過去にベガルタ仙台やFC東京でもプレーし、昨年7月に横浜FCへ加入。今季のJ1百年構想リーグでは出場がなかった。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●GKヤクブ・スウォビィク

(JAKUB SLOWIK)

■生年月日

1991年8月31日(34歳)

■出身地

ポーランド

■身長/体重

190cm/85kg

■経歴

スパルタザモツリー-スパルタ・オボルニキ-ヤギエロニア・ビャウィス-バルタ・ポズナン-ヤギエロニア・ビャウィス-ポゴンシュチェチン-シロンスク・ブロツワフ(以上ポーランド)-仙台-FC東京-コンヤスポル(トルコ)-横浜FC

■出場歴

J1リーグ:148試合

リーグカップ:5試合

天皇杯:2試合

■コメント

▽水戸側

「この度、水戸ホーリーホックに加入することができ、とても嬉しく思います。

J1でプレーすることは私にとってとても特別なことであり、大きな熱意を持って待ち望んでいた、ワクワクする新たな挑戦です。

私の経験、プロフェッショナリズム、そしてピッチ内でのひたむきに取り組む姿勢が、チームのさらなる成長とJ1という最高の舞台での戦いに貢献できると信じています。

このクラブにとってファン・サポーターの皆さまがどれほど大切な存在か、私はよく理解しています。ピッチでのプレーを通じて、皆さまに誇りに思っていただけるよう、全力を尽くします。

すべての試合で持てる力のすべてを出し切り、試合終了のホイッスルが鳴るまで戦い抜くことをお約束します。

皆さまからの熱い応援の中でプレーできることを心より楽しみにしています。そして、共にこの新天地で、多くの忘れられない瞬間を創り出せることを心待ちにしています!

スタジアムでお会いしましょう!」

▽横浜FC側

「横浜FCのサポーターの皆様へ。

選手、スタッフの皆様、そしてファンの皆様、横浜FCで過ごした時間に感謝いたします。皆様のサポートに心から感謝しています。また、最近いただいた多くのメッセージ、本当に嬉しかったです。このクラブでの時間は、私のプロサッカー選手としてのキャリアにおいて、新たな素晴らしい経験となりました。新シーズンにおけるクラブの成功を願っております。ありがとうございました。」