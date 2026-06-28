水戸が横浜FCのGKヤクブ・スウォビィクをレンタルで獲得「ワクワクする新たな挑戦」
水戸ホーリーホックは28日、横浜FCからGKヤクブ・スウォビィク(34)が期限付き移籍で加入することを発表した。
移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中に横浜FCと対戦する全ての公式戦に出場できない。
ポーランド出身のスウォビィクは過去にベガルタ仙台やFC東京でもプレーし、昨年7月に横浜FCへ加入。今季のJ1百年構想リーグでは出場がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GKヤクブ・スウォビィク
(JAKUB SLOWIK)
■生年月日
1991年8月31日(34歳)
■出身地
ポーランド
■身長/体重
190cm/85kg
■経歴
スパルタザモツリー-スパルタ・オボルニキ-ヤギエロニア・ビャウィス-バルタ・ポズナン-ヤギエロニア・ビャウィス-ポゴンシュチェチン-シロンスク・ブロツワフ(以上ポーランド)-仙台-FC東京-コンヤスポル(トルコ)-横浜FC
■出場歴
J1リーグ:148試合
リーグカップ:5試合
天皇杯:2試合
■コメント
▽水戸側
「この度、水戸ホーリーホックに加入することができ、とても嬉しく思います。
J1でプレーすることは私にとってとても特別なことであり、大きな熱意を持って待ち望んでいた、ワクワクする新たな挑戦です。
私の経験、プロフェッショナリズム、そしてピッチ内でのひたむきに取り組む姿勢が、チームのさらなる成長とJ1という最高の舞台での戦いに貢献できると信じています。
このクラブにとってファン・サポーターの皆さまがどれほど大切な存在か、私はよく理解しています。ピッチでのプレーを通じて、皆さまに誇りに思っていただけるよう、全力を尽くします。
すべての試合で持てる力のすべてを出し切り、試合終了のホイッスルが鳴るまで戦い抜くことをお約束します。
皆さまからの熱い応援の中でプレーできることを心より楽しみにしています。そして、共にこの新天地で、多くの忘れられない瞬間を創り出せることを心待ちにしています!
スタジアムでお会いしましょう!」
▽横浜FC側
「横浜FCのサポーターの皆様へ。
選手、スタッフの皆様、そしてファンの皆様、横浜FCで過ごした時間に感謝いたします。皆様のサポートに心から感謝しています。また、最近いただいた多くのメッセージ、本当に嬉しかったです。このクラブでの時間は、私のプロサッカー選手としてのキャリアにおいて、新たな素晴らしい経験となりました。新シーズンにおけるクラブの成功を願っております。ありがとうございました。」
移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間中に横浜FCと対戦する全ての公式戦に出場できない。
ポーランド出身のスウォビィクは過去にベガルタ仙台やFC東京でもプレーし、昨年7月に横浜FCへ加入。今季のJ1百年構想リーグでは出場がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(JAKUB SLOWIK)
■生年月日
1991年8月31日(34歳)
■出身地
ポーランド
■身長/体重
190cm/85kg
■経歴
スパルタザモツリー-スパルタ・オボルニキ-ヤギエロニア・ビャウィス-バルタ・ポズナン-ヤギエロニア・ビャウィス-ポゴンシュチェチン-シロンスク・ブロツワフ(以上ポーランド)-仙台-FC東京-コンヤスポル(トルコ)-横浜FC
■出場歴
J1リーグ:148試合
リーグカップ:5試合
天皇杯:2試合
■コメント
▽水戸側
「この度、水戸ホーリーホックに加入することができ、とても嬉しく思います。
J1でプレーすることは私にとってとても特別なことであり、大きな熱意を持って待ち望んでいた、ワクワクする新たな挑戦です。
私の経験、プロフェッショナリズム、そしてピッチ内でのひたむきに取り組む姿勢が、チームのさらなる成長とJ1という最高の舞台での戦いに貢献できると信じています。
このクラブにとってファン・サポーターの皆さまがどれほど大切な存在か、私はよく理解しています。ピッチでのプレーを通じて、皆さまに誇りに思っていただけるよう、全力を尽くします。
すべての試合で持てる力のすべてを出し切り、試合終了のホイッスルが鳴るまで戦い抜くことをお約束します。
皆さまからの熱い応援の中でプレーできることを心より楽しみにしています。そして、共にこの新天地で、多くの忘れられない瞬間を創り出せることを心待ちにしています!
スタジアムでお会いしましょう!」
▽横浜FC側
「横浜FCのサポーターの皆様へ。
選手、スタッフの皆様、そしてファンの皆様、横浜FCで過ごした時間に感謝いたします。皆様のサポートに心から感謝しています。また、最近いただいた多くのメッセージ、本当に嬉しかったです。このクラブでの時間は、私のプロサッカー選手としてのキャリアにおいて、新たな素晴らしい経験となりました。新シーズンにおけるクラブの成功を願っております。ありがとうございました。」