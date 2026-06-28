脚本家・野木亜紀子初アニメ作品始動！ WIT STUDIO制作『LONA』27年春放送開始＆予告解禁
脚本家・野木亜紀子が原案・脚本を手掛ける初アニメ作品『LONA（ロナ）』が、2027年春より放送開始することが決定。ティザービジュアル3種、ティザーPV＆ティザーCMの予告映像2種が到着した。
【動画】野木亜紀子が紡ぐ緻密なシナリオとWIT STUDIOが放つ圧倒的な映像美！ 『LONA』Teaser PV
本作は、『アンナチュラル』『MIU404』『ラストマイル』の野木亜紀子が原案・脚本、『劇場版 SPY×FAMILY CODE：White』が片桐崇が監督、『進撃の巨人』『SPY×FAMILY』のWIT STUDIOが企画・アニメーション制作を務める完全新作オリジナルTVアニメーション。
これまで人間と社会を描き続けてきた野木が、次に選んだモチーフは「脳科学」。近未来を舞台に新たなバディが活躍する物語が展開。死者の想いに触れ、世界に立ち向かう研究者たちを描く脳科学アドベンチャー作品だ。
少し未来の、壊れた世界。人びとは新たな事変に直面することになる。「死んだはずの人間に、襲われる」―政府はこの事態の対処を、ある専門組織に依頼した。脳神経光解析研究室（Laboratory of Optics and Neural Analysis）、通称「LONA」。研究員の青と見習いの珊瑚は、死者の脳を解析することで、事態の謎へ迫っていく。
人は死ぬまでに、何を想い、何を遺すのか。神経細胞に刻まれた数々の記憶。その深層で彼らが見たものは―。
キャラクターデザイン原案には、独自の世界観と繊細かつ圧倒的な画力で『約束のネバーランド』を世界的ヒットへと導いた漫画家・イラストレーターの出水ぽすかが参加。音楽は、ジャンルにとらわれないエモーショナルな旋律で数々の映画作品のドラマ性を高めてきた世武裕子が担当。
メディアの垣根を超えたトップクリエイターたちが集結する中、数々の名作を世に送り出してきたWIT STUDIOが製作委員会幹事として企画・アニメーション制作の双方で指揮をとり、盤石の布陣でこの完全新作に挑む。
本日6月28日にWIT STUDIO、原案・脚本を務める野木亜紀子、本作公式の各Xアカウントから、カウントダウン形式で順次投稿されていたティザービジュアル3種の全貌が公開された。
WIT STUDIOアカウントが投稿したビジュアルは、主人公の一人でLONAの見習い研究員・珊瑚にフォーカスを当てたデザイン。その瞳の中には、もうひとりの研究員である、青の姿が映し出されている。
また、野木のアカウントから投稿されたのは、物語の主戦場になる施設、脳神経光解析研究室（Laboratory of Optics and Neural Analysis）、通称「LONA」が描かれたビジュアル。細かく描き込まれた要素のひとつひとつから、物語を展開が想起されるアートワークとなっている。
最後に『LONA』公式アカウントからは、物語のカギを握るある物体がメインで描かれたビジュアルが公開。謎めいた存在が一体なにを表しているのか？
また、本作の舞台となる近未来のイメージを映し出したTeaser CMが解禁。本作の舞台は、兵庫県 播磨科学公園都市にある理化学研究所のSPring‐8がモデルとなっている。そして、死者の想い残しと対峙する青と珊瑚の姿がアニメーション映像とともに描かれたTeaser PVも到着。アニメーションとして初めて動くキャラクターと、脳科学アドベンチャーの片鱗が凝縮された映像に仕上がっている。
本作の放送に向けて、野木は「才能ほとばしる片桐監督、バイタリティあふれる山中P、信頼できる和田社長、そしてWIT STUDIO。この心強いチームとようやくここまで漕ぎ着けました」と本作のために集結したチームへの絶対的な信頼を語る。さらに、「アニメにしかできない表現を！ということで、憧れだった大型放射光施設を舞台に、脳と世界に挑みます。ステイ・アライブ。お楽しみに！」と、壮大なスケールで描かれる本作への並々ならぬ意気込みを寄せた。
これに対し、片桐監督は「一生に一度のことが起こりました。野木さん脚本のアニメが作れたのです」と本作へ臨む喜びを表現。「初めてシナリオを読んだ時の感動を昨日のことのように覚えています。そして、これからこのアニメを見る皆さんがうらやましい。僕がしたあの体験を皆さんができるだなんて！」と、脚本の素晴らしさを語った。
さらにキャラクターデザイン原案の出水、音楽を手掛ける世武、キャラクターデザインの飯野雄大、アニメーションプロデューサーの山中一樹、WIT STUDIO代表の和田丈嗣らメインスタッフに加え、本作を彩るキャスト陣からもコメントが到着。LONAの研究員の青（あお）役を寿美菜子、見習い研究員の珊瑚（さんご）役を永瀬アンナ、そしてLONAの施設で活躍するマスコットの無限（むげん）役を和泉風花が演じる。
アニメ『LONA』は、2027年春より放送開始。
スタッフ・キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原案・脚本：野木亜紀子
才能ほとばしる片桐監督、バイタリティあふれる山中Ｐ、信頼できる和田社長、そしてWIT STUDIO。この心強いチームとようやくここまで漕ぎ着けました。2020年からの総打ち合わせ＆作業時間は吐き気がするほど膨大、スタッフ数は莫大。アニメを作るって本当に大変なんだなと畏怖を超えて恐怖を味わっています。アニメにしかできない表現を！ということで、憧れだった大型放射光施設を舞台に、脳と世界に挑みます。ステイ・アライブ。お楽しみに！
■監督：片桐崇
一生に一度のことが起こりました。野木さん脚本のアニメが作れたのです。
淡くそんな期待をされていた方も多いと思います。僕もその一人でした。
初めてシナリオを読んだ時の感動を昨日のことのように覚えています。そして、これからこのアニメを見る皆さんがうらやましい。僕がしたあの体験を皆さんができるだなんて！
LONA、面白いです。首を長くしてお待ちください！
■キャラクターデザイン原案：出水ぽすか
ここに生きて生活しているキャラクターを作れればと思い取り組みました。キャラクター内面を探りながらデザインを考えることは難しくも本作に深くのめり込める工程でした。参加当初は世界設定への驚きが大きく、最初から脚本を読む手が止まりませんでした！
■キャラクターデザイン：飯野雄大
キャラクターデザインとしてLONAに携わることになった時は本当に驚きました。同時に、自分には務まるだろうかと不安になりました。
でも、この作品を理解を深めていく内に前向きな気持ちになる事が出来ました。どうぞLONAをよろしくお願いします。
■音楽：世武裕子
近年、アニメーションでの表現の面白さに個人的にすごく感銘を受ける機会が重なり、アニメーションの音楽をもっとやってみたいなと思っていたところ、アカデミー賞の授賞式で野木さんから本作のお誘いをいただきました。なんと素敵な巡り合わせでしょう！
WIT STUDIOの皆さん、片桐監督、とにかく作品作りを楽しんでいる人たちに囲まれて、私も楽しくって仕方ないです！
■アニメーションプロデューサー：山中一樹
2020年企画立ち上げから早6年が経過しました。いったいどうやって映像にしたらいいんだと思いながら始まりましたが、もうほんといっぱい打ち合わせして、いっぱいやり取りもしました。ようやく形になり、みなさまにご覧いただける準備に目途がつきました。
現場はまだまだ鋭意制作中です。野木さんの脚本パワーに負けないようにと片桐くん・飯野さんを筆頭に日々思案し、チャレンジしております。嬉しいことに、心強く・クリエイティブなスタッフがたくさん集まってくれています。素晴らしい制作チームで自信を持ってお届けできるはずです！ あと10か月！！！お待ち！！！ください！！！！
■企画：和田丈嗣（WIT STUDIO代表取締役社長）
野木亜紀子さんが書かれた物語に、本当にたくさんの仲間が集まってくれました。兵庫県の播磨にある「SPring‐8」の取材を通じて生まれた「とても小さなものを解析することで大きな謎を解こう」としている人たちの物語が始まります。すこしずつ完成していく映像の一つ一つが、僕の想像を超えて「むっちゃええやん」と日々、驚いています！ WIT STUDIO設立15年目、オリジナルTVアニメーション『LONA』を皆様にお届けします！
■青：寿美菜子
青を演じさせてもらいます、寿美菜子です。そして「LONA」に心惹かれた1人です。オーディション時に、監督の片桐さん＆脚本の野木さんから、今作にかける熱く温かいメッセージをいただき、感動しました。
オリジナル作品で、これだけみんながリスペクトし合いながら、同じ場所を目指して走れるんだと。
アフレコも始まり、そのチームの一員になることができて嬉しいです。あなたも「LONA」の仲間になってください。
■珊瑚：永瀬アンナ
オーディションで初めて企画書を読んだとき、「脳」「死者の想い」「強い光」という言葉に惹かれ、作品の世界観に一気に引き込まれました。未知の物語への期待に胸が高鳴ったのを覚えています。
また、原案・脚本が野木亜紀子さんだと知り、より一層「参加したい」という思いが強くなり、全力でオーディションに臨みました。こうして珊瑚を演じられることをとても嬉しく思っています。
珊瑚がこの先どんな運命を辿っていくのか、私自身とても楽しみです。皆さまもどうぞお楽しみに！
■無限：和泉風花
無限の声を担当します和泉風花です。無限！ 一体何者なんでしょう…！！！ 大きくて可愛いです！
とにかくワクワクする、考察心をくすぐられるストーリー展開で、「何か」がありそうなこの世界で人と人とが繋がって紡いでいく物語と、きっとその「何か」のせいで生まれていく展開と…この作品をトップクリエイターの皆さんと一緒に作り上げられること、そして皆様に観ていただけるのがとても楽しみです！ よろしくお願いします！！！
【動画】野木亜紀子が紡ぐ緻密なシナリオとWIT STUDIOが放つ圧倒的な映像美！ 『LONA』Teaser PV
本作は、『アンナチュラル』『MIU404』『ラストマイル』の野木亜紀子が原案・脚本、『劇場版 SPY×FAMILY CODE：White』が片桐崇が監督、『進撃の巨人』『SPY×FAMILY』のWIT STUDIOが企画・アニメーション制作を務める完全新作オリジナルTVアニメーション。
少し未来の、壊れた世界。人びとは新たな事変に直面することになる。「死んだはずの人間に、襲われる」―政府はこの事態の対処を、ある専門組織に依頼した。脳神経光解析研究室（Laboratory of Optics and Neural Analysis）、通称「LONA」。研究員の青と見習いの珊瑚は、死者の脳を解析することで、事態の謎へ迫っていく。
人は死ぬまでに、何を想い、何を遺すのか。神経細胞に刻まれた数々の記憶。その深層で彼らが見たものは―。
キャラクターデザイン原案には、独自の世界観と繊細かつ圧倒的な画力で『約束のネバーランド』を世界的ヒットへと導いた漫画家・イラストレーターの出水ぽすかが参加。音楽は、ジャンルにとらわれないエモーショナルな旋律で数々の映画作品のドラマ性を高めてきた世武裕子が担当。
メディアの垣根を超えたトップクリエイターたちが集結する中、数々の名作を世に送り出してきたWIT STUDIOが製作委員会幹事として企画・アニメーション制作の双方で指揮をとり、盤石の布陣でこの完全新作に挑む。
本日6月28日にWIT STUDIO、原案・脚本を務める野木亜紀子、本作公式の各Xアカウントから、カウントダウン形式で順次投稿されていたティザービジュアル3種の全貌が公開された。
WIT STUDIOアカウントが投稿したビジュアルは、主人公の一人でLONAの見習い研究員・珊瑚にフォーカスを当てたデザイン。その瞳の中には、もうひとりの研究員である、青の姿が映し出されている。
また、野木のアカウントから投稿されたのは、物語の主戦場になる施設、脳神経光解析研究室（Laboratory of Optics and Neural Analysis）、通称「LONA」が描かれたビジュアル。細かく描き込まれた要素のひとつひとつから、物語を展開が想起されるアートワークとなっている。
最後に『LONA』公式アカウントからは、物語のカギを握るある物体がメインで描かれたビジュアルが公開。謎めいた存在が一体なにを表しているのか？
また、本作の舞台となる近未来のイメージを映し出したTeaser CMが解禁。本作の舞台は、兵庫県 播磨科学公園都市にある理化学研究所のSPring‐8がモデルとなっている。そして、死者の想い残しと対峙する青と珊瑚の姿がアニメーション映像とともに描かれたTeaser PVも到着。アニメーションとして初めて動くキャラクターと、脳科学アドベンチャーの片鱗が凝縮された映像に仕上がっている。
本作の放送に向けて、野木は「才能ほとばしる片桐監督、バイタリティあふれる山中P、信頼できる和田社長、そしてWIT STUDIO。この心強いチームとようやくここまで漕ぎ着けました」と本作のために集結したチームへの絶対的な信頼を語る。さらに、「アニメにしかできない表現を！ということで、憧れだった大型放射光施設を舞台に、脳と世界に挑みます。ステイ・アライブ。お楽しみに！」と、壮大なスケールで描かれる本作への並々ならぬ意気込みを寄せた。
これに対し、片桐監督は「一生に一度のことが起こりました。野木さん脚本のアニメが作れたのです」と本作へ臨む喜びを表現。「初めてシナリオを読んだ時の感動を昨日のことのように覚えています。そして、これからこのアニメを見る皆さんがうらやましい。僕がしたあの体験を皆さんができるだなんて！」と、脚本の素晴らしさを語った。
さらにキャラクターデザイン原案の出水、音楽を手掛ける世武、キャラクターデザインの飯野雄大、アニメーションプロデューサーの山中一樹、WIT STUDIO代表の和田丈嗣らメインスタッフに加え、本作を彩るキャスト陣からもコメントが到着。LONAの研究員の青（あお）役を寿美菜子、見習い研究員の珊瑚（さんご）役を永瀬アンナ、そしてLONAの施設で活躍するマスコットの無限（むげん）役を和泉風花が演じる。
アニメ『LONA』は、2027年春より放送開始。
スタッフ・キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原案・脚本：野木亜紀子
才能ほとばしる片桐監督、バイタリティあふれる山中Ｐ、信頼できる和田社長、そしてWIT STUDIO。この心強いチームとようやくここまで漕ぎ着けました。2020年からの総打ち合わせ＆作業時間は吐き気がするほど膨大、スタッフ数は莫大。アニメを作るって本当に大変なんだなと畏怖を超えて恐怖を味わっています。アニメにしかできない表現を！ということで、憧れだった大型放射光施設を舞台に、脳と世界に挑みます。ステイ・アライブ。お楽しみに！
■監督：片桐崇
一生に一度のことが起こりました。野木さん脚本のアニメが作れたのです。
淡くそんな期待をされていた方も多いと思います。僕もその一人でした。
初めてシナリオを読んだ時の感動を昨日のことのように覚えています。そして、これからこのアニメを見る皆さんがうらやましい。僕がしたあの体験を皆さんができるだなんて！
LONA、面白いです。首を長くしてお待ちください！
■キャラクターデザイン原案：出水ぽすか
ここに生きて生活しているキャラクターを作れればと思い取り組みました。キャラクター内面を探りながらデザインを考えることは難しくも本作に深くのめり込める工程でした。参加当初は世界設定への驚きが大きく、最初から脚本を読む手が止まりませんでした！
■キャラクターデザイン：飯野雄大
キャラクターデザインとしてLONAに携わることになった時は本当に驚きました。同時に、自分には務まるだろうかと不安になりました。
でも、この作品を理解を深めていく内に前向きな気持ちになる事が出来ました。どうぞLONAをよろしくお願いします。
■音楽：世武裕子
近年、アニメーションでの表現の面白さに個人的にすごく感銘を受ける機会が重なり、アニメーションの音楽をもっとやってみたいなと思っていたところ、アカデミー賞の授賞式で野木さんから本作のお誘いをいただきました。なんと素敵な巡り合わせでしょう！
WIT STUDIOの皆さん、片桐監督、とにかく作品作りを楽しんでいる人たちに囲まれて、私も楽しくって仕方ないです！
■アニメーションプロデューサー：山中一樹
2020年企画立ち上げから早6年が経過しました。いったいどうやって映像にしたらいいんだと思いながら始まりましたが、もうほんといっぱい打ち合わせして、いっぱいやり取りもしました。ようやく形になり、みなさまにご覧いただける準備に目途がつきました。
現場はまだまだ鋭意制作中です。野木さんの脚本パワーに負けないようにと片桐くん・飯野さんを筆頭に日々思案し、チャレンジしております。嬉しいことに、心強く・クリエイティブなスタッフがたくさん集まってくれています。素晴らしい制作チームで自信を持ってお届けできるはずです！ あと10か月！！！お待ち！！！ください！！！！
■企画：和田丈嗣（WIT STUDIO代表取締役社長）
野木亜紀子さんが書かれた物語に、本当にたくさんの仲間が集まってくれました。兵庫県の播磨にある「SPring‐8」の取材を通じて生まれた「とても小さなものを解析することで大きな謎を解こう」としている人たちの物語が始まります。すこしずつ完成していく映像の一つ一つが、僕の想像を超えて「むっちゃええやん」と日々、驚いています！ WIT STUDIO設立15年目、オリジナルTVアニメーション『LONA』を皆様にお届けします！
■青：寿美菜子
青を演じさせてもらいます、寿美菜子です。そして「LONA」に心惹かれた1人です。オーディション時に、監督の片桐さん＆脚本の野木さんから、今作にかける熱く温かいメッセージをいただき、感動しました。
オリジナル作品で、これだけみんながリスペクトし合いながら、同じ場所を目指して走れるんだと。
アフレコも始まり、そのチームの一員になることができて嬉しいです。あなたも「LONA」の仲間になってください。
■珊瑚：永瀬アンナ
オーディションで初めて企画書を読んだとき、「脳」「死者の想い」「強い光」という言葉に惹かれ、作品の世界観に一気に引き込まれました。未知の物語への期待に胸が高鳴ったのを覚えています。
また、原案・脚本が野木亜紀子さんだと知り、より一層「参加したい」という思いが強くなり、全力でオーディションに臨みました。こうして珊瑚を演じられることをとても嬉しく思っています。
珊瑚がこの先どんな運命を辿っていくのか、私自身とても楽しみです。皆さまもどうぞお楽しみに！
■無限：和泉風花
無限の声を担当します和泉風花です。無限！ 一体何者なんでしょう…！！！ 大きくて可愛いです！
とにかくワクワクする、考察心をくすぐられるストーリー展開で、「何か」がありそうなこの世界で人と人とが繋がって紡いでいく物語と、きっとその「何か」のせいで生まれていく展開と…この作品をトップクリエイターの皆さんと一緒に作り上げられること、そして皆様に観ていただけるのがとても楽しみです！ よろしくお願いします！！！