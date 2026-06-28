香典返しの金額の目安とは？表書きとあいさつ状についても解説【増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック】
香典返しの金額の目安とは？表書きとあいさつ状についても解説
香典返しをする香典へのお礼は品物で
会葬者からの香典には、本来お返しをしなくてもよいものでしたが、現代では「香典返し」として品物を送って、感謝の意を示すのが一般的になっています。
四十九日の後、忌明けのあいさつ状を添えて品物を送ります。弔辞をお願いした人や故人がとくにお世話になった人には、直接あいさつに伺って渡すとていねいです。
品物は香典の金額の3～5割程度を目安に選びましょう。
香典返しの品物
香典返しは「半返し」が基本とされていますが、実際は配送費用もかかるため、香典の 3 ～ 5 割程度の額の食品や実用品を送るのが一般的です。
最近は葬儀社が用意するカタログを渡し、その中から品物を選んでもらうシステムを利用するケースが増えています。
仏式は即日返しが増加
通夜や葬儀の当日に香典返しを渡す「即日返し」が多くなってきています。香典の額にかかわらず、2千～3千円の品物を一律に渡すため、品物を選んで個別に配送する手間が省けます。
ただし、多額の香典をもらった人には返礼が不十分なので、後日あらためて相応の品物を送る必要があります。
神式
三十日祭または五十日祭の後に、忌明けのあいさつ状を添えて御神饌料の返礼品を送ります。
キリスト教式
1ヵ月後の召天記念日に納骨を済ませ、あいさつ状と故人を記念する品を送ることが多いようです。
香典返しの表書きとあいさつ状
香典返しの品物には、弔事用のし紙をかけます。表書きは宗教を問わない「志」がよく用いられます。水引は「黒白の結び切り」が基本ですが、地域によっては「黄白」を用いる場合もあります。
あいさつ状の内容は、会葬のお礼、忌明けの報告、香典返しについて記します。葬儀社やデパートにサンプル書式があるので、活用しましょう。
【出典】『増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック』著：奥田 周年