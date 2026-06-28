日本―ブラジル戦の着用キット発表

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと激突する。大一番を前に、国際サッカー連盟（FIFA）は着用キットを発表。W杯で遂にデビューとなる一着に歓喜の声が広がった。

FIFAの発表によると、ブラジル戦で日本代表が着用するのはアウェー用のキット。ユニホームは白、パンツ、ソックスは黒となる。ブラジルはカナリア色のユニホームに、パンツが青、ソックスが白となった。

日本のアウェーユニホームは米スポーツ専門局のESPNが発表した「ユニホームランキング」で、全体の2位とされるなど大会前から話題に。普段着にも違和感なく溶け込むデザイン性から世界的に大ヒットしている。売り切れで入手困難の声もSNS上には多い。

試合2日前に舞い込んだ“W杯デビュー”の一報に、X上では「日本の白ユニ購入者さん、ついにきましたよ！」「アウェイ今回は見れないと思ってたから嬉しい！！」「やったーやっと白見れる」「なんだってーーー！！！」「この大一番でまさかの！」「ブラジル戦で超人気のアウェーユニ着用きたぁぁぁあ！！！！」などと歓喜が広がった。

試合は日本時間30日の深夜2時にキックオフとなる。



（THE ANSWER編集部）