日本時間30日に決戦

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で決勝トーナメント進出を決めた日本は26日（日本時間27日）、拠点のナッシュビルで29日（同30日）のブラジル戦へ調整した。21歳の塩貝健人は王国撃破に自信をにじませた。

塩貝はオランダ戦では途中出場したものの、チュニジア戦、スウェーデン戦と出番がなかった。特にチュニジア戦では4-0とリードする中でも鋭い視線をピッチに向けるなど、闘争心全開でギラつく姿が日本人ファンの間でも話題になった。

スポーツチャンネル「DAZN」は日本時間27日、公式Xを更新。「虎視眈々と準備を続ける 塩貝健人」として、軽快に汗を流す動画とともに塩貝の熱い言葉を紹介している。

動画内の字幕でコメントしており、「ブラジルはチームとしてまとまっていない印象がある。強いことに変わりはないけど昔みたいなイメージは薄くなった」と自信をにじませた。

さらに「僕が出ない方がチームとして状態がいいということでもある」とする一方で、「絶対に必要な場面が出てくる。それまでにいい準備をして必要な時に点が取れればいい」と闘志を高めていた。



（THE ANSWER編集部）