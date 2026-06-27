ACIDMANが10月30日、ワンマンライブ＜This is ACIDMAN 2026＞を開催することが発表となった。これは本日6月27日、千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9-10公演にて開催された全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞ファイナルで告知されたもの。

＜This is ACIDMAN＞は毎年、メジャーデビュー記念として開催されるワンマンライブだ。シングル曲やミュージックビデオが存在する “これぞACIDMAN”と呼ぶべき楽曲で構成されるなどACIDMANの入門編としても最適な内容で届けられることをはじめ、独自の世界観を持つ楽曲をさらに魅力的に魅せる映像演出、事前に公開されるセットリスト、ファン投票など、趣向を凝らしたライブシリーズとして好評を博している。昨年は5年目の節目を迎えて全国ツアーとして実施し、7年ぶり7度目の日本武道館にてファイナルを迎えた。

6年目となる今年は、メジャーデビュー記念日当日の10月30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて一夜限りの開催となる。

■＜This is ACIDMAN 2026＞

10月30日(金) 神奈川・ KT Zepp Yokohama

【ACIDMAN MOBILE会員先行受付】

受付開始：6月27日(土)〜

詳細：https://acidman.jp/