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OPEN 18:15 / START 19:00
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PEDRO FCÃêÁªÀè¹Ô¡§https://www.pedro.tokyo/news/detail/1084
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https://eplus.jp/exwhyz/
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https://eplus.jp/exwhyz/
◾️¡ãExWHYZ presents ¡ÆCLUB Ex FINAL¡Ç¡ä
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Starring¡§ExWHYZ, Special Guest
Spotify O-EAST OPEN 25:45 / START 26:30
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/82036
◾️¡ãExWHYZ LAST TOUR ¡ÆDANCE YOUR DANCE¡Ç¡ä
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OPEN 16:30 / START 17:30
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹ÅçLIVE VANQUISH[¹Åç]
OPEN 16:00 / START 17:00
5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ãLOTS[¿·³ã]
OPEN 16:00 / START 17:00
5·î22Æü¡Ê¶â¡ËÌ¾¸Å²°Electric Lady Land[°¦ÃÎ]
OPEN 18:00 / START 19:00
5·î31Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬DRUM Be-1[Ê¡²¬]
OPEN 16:15 / START 17:00
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë»³·Á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¾¼ÏÂSESSION[»³·Á]
OPEN 16:15 / START 17:00
6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹â¾¾MONSTER[¹áÀî]
OPEN 16:15 / START 17:00
6·î26Æü¡Ê¶â¡ËÀçÂædarwin[µÜ¾ë]
OPEN 18:15 / START 19:00
6·î29Æü¡Ê·î¡Ë»¥ËÚcube garden[ËÌ³¤Æ»]
OPEN 18:15 / START 19:00
7·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp DiverCity[Åìµþ]
OPEN 16:00 / START 17:00
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https://w.pia.jp/t/exwhyz/
◾️¡ãExWHYZ LAST LIVE ¡Æ¸÷¡Ç¡ä
2026Ç¯8·î31Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda [Tokyo]
OPEN 18:00 / START 19:00
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/78573
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