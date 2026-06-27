「10月から圏外になるらしい」は本当？楽天モバイル「auローミング終了」の噂、自分が影響を受けるか今日中に確認する方法
ネット乗り換えチャンネルが「楽天モバイルのauパートナー回線が9月末で期限切れ？10月に圏外になる人とならない人」を公開した。動画では、通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、SNS等で噂される楽天モバイルの「10月からの圏外化」について、その真相とユーザーがとるべき対策を解説している。
本間氏はまず、au回線を借りるローミング契約の期限が今年の9月30日であるという情報に対し、「さらなる延長については両社協議の上決定」という一文が公式発表に存在することを指摘する。KDDI社長の「当初の役割は終えたのではないか」という発言や、都市部を中心としたローミングエリアの段階的な縮小といった直近の動きを踏まえ、「終了する可能性は高まっているが、まだ確定はしていない」と、現状を冷静に分析した。
影響を受けるユーザーについて、自社回線設備が整っている「都市部にお住まいの方は基本的に慌てる必要はない」とする一方、地方や郊外、山間部でパートナー回線に頼っている場合は注意が必要だと述べる。自身が影響を受けるかどうかの確認方法として、KDDIが公開しているローミングエリアマップの確認や、my楽天モバイルアプリのデータ利用量からパートナー回線の消費状況をチェックする手順を具体的に解説した。
万が一、ローミングが終了して圏外になるリスクへの対処法として、本間氏は「副回線を持つ」ことを提案する。特に、KDDIの松田社長自身が支援策として言及した基本料0円の「povo」を挙げ、いざという時の保険として「一番自然な備えです」と説明した。また、楽天が準備を進める衛星通信サービスについては、開始までに空白期間が生じるリスクがあるため、「中長期の楽しみ」としつつ、直近は副回線で備えるべきだと語る。
楽天モバイルの通信網は着実に広がっているものの、ローミング終了に伴う局所的な影響は避けられない可能性がある。不確かな情報に惑わされず、自身の生活圏の状況を正しく把握し、副回線の用意など現実的な対策を講じておくことが、今後の快適なスマホ利用において重要である。
本間氏はまず、au回線を借りるローミング契約の期限が今年の9月30日であるという情報に対し、「さらなる延長については両社協議の上決定」という一文が公式発表に存在することを指摘する。KDDI社長の「当初の役割は終えたのではないか」という発言や、都市部を中心としたローミングエリアの段階的な縮小といった直近の動きを踏まえ、「終了する可能性は高まっているが、まだ確定はしていない」と、現状を冷静に分析した。
影響を受けるユーザーについて、自社回線設備が整っている「都市部にお住まいの方は基本的に慌てる必要はない」とする一方、地方や郊外、山間部でパートナー回線に頼っている場合は注意が必要だと述べる。自身が影響を受けるかどうかの確認方法として、KDDIが公開しているローミングエリアマップの確認や、my楽天モバイルアプリのデータ利用量からパートナー回線の消費状況をチェックする手順を具体的に解説した。
万が一、ローミングが終了して圏外になるリスクへの対処法として、本間氏は「副回線を持つ」ことを提案する。特に、KDDIの松田社長自身が支援策として言及した基本料0円の「povo」を挙げ、いざという時の保険として「一番自然な備えです」と説明した。また、楽天が準備を進める衛星通信サービスについては、開始までに空白期間が生じるリスクがあるため、「中長期の楽しみ」としつつ、直近は副回線で備えるべきだと語る。
楽天モバイルの通信網は着実に広がっているものの、ローミング終了に伴う局所的な影響は避けられない可能性がある。不確かな情報に惑わされず、自身の生活圏の状況を正しく把握し、副回線の用意など現実的な対策を講じておくことが、今後の快適なスマホ利用において重要である。
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チャンネル情報
通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。 私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。