「10月から圏外になるらしい」は本当？楽天モバイル「auローミング終了」の噂、自分が影響を受けるか今日中に確認する方法

ネット乗り換えチャンネルが「楽天モバイルのauパートナー回線が9月末で期限切れ？10月に圏外になる人とならない人」を公開した。動画では、通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、SNS等で噂される楽天モバイルの「10月からの圏外化」について、その真相とユーザーがとるべき対策を解説している。



本間氏はまず、au回線を借りるローミング契約の期限が今年の9月30日であるという情報に対し、「さらなる延長については両社協議の上決定」という一文が公式発表に存在することを指摘する。KDDI社長の「当初の役割は終えたのではないか」という発言や、都市部を中心としたローミングエリアの段階的な縮小といった直近の動きを踏まえ、「終了する可能性は高まっているが、まだ確定はしていない」と、現状を冷静に分析した。



影響を受けるユーザーについて、自社回線設備が整っている「都市部にお住まいの方は基本的に慌てる必要はない」とする一方、地方や郊外、山間部でパートナー回線に頼っている場合は注意が必要だと述べる。自身が影響を受けるかどうかの確認方法として、KDDIが公開しているローミングエリアマップの確認や、my楽天モバイルアプリのデータ利用量からパートナー回線の消費状況をチェックする手順を具体的に解説した。



万が一、ローミングが終了して圏外になるリスクへの対処法として、本間氏は「副回線を持つ」ことを提案する。特に、KDDIの松田社長自身が支援策として言及した基本料0円の「povo」を挙げ、いざという時の保険として「一番自然な備えです」と説明した。また、楽天が準備を進める衛星通信サービスについては、開始までに空白期間が生じるリスクがあるため、「中長期の楽しみ」としつつ、直近は副回線で備えるべきだと語る。



楽天モバイルの通信網は着実に広がっているものの、ローミング終了に伴う局所的な影響は避けられない可能性がある。不確かな情報に惑わされず、自身の生活圏の状況を正しく把握し、副回線の用意など現実的な対策を講じておくことが、今後の快適なスマホ利用において重要である。