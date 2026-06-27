ハク。が、メジャー1stフルアルバム『世界が変わる時』を9月9日にリリースすることを発表した。アルバムリリースに伴い、新アーティスト写真を公開した。

アルバムには、2025年9月にリリースしたメジャー1stシングル「それしか言えない」、WEBアニメーション「うごく！ねこむかしばなし！」主題歌「夢中猫」などのEP『世界』収録曲、最新シングル「宇宙船ハート号」に加え、新曲5曲を収録する。

パッケージは、初回限定盤と通常盤の2形態で発売。初回限定盤には2026年3月に開催した＜“GO”東名阪クアトロツアー＞より、ツアーファイナルとなった大阪・梅田クラブクアトロのライブ映像を同梱する。

7月8日にニューシングル「一進」のリリースも決定した。本楽曲は、TVアニメ『手札が多めのビクトリア』オープニングテーマに起用されている。

2026年7月7日より放送されるアニメ『手札が多めのビクトリア』の原作は、「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨による小説だ。コミカライズはコミックシーモアで上位にランクインし、累計100万部突破している。「一進」は、様々な葛藤を抱え、悩みながらも前に進んでいくアニメ主人公の心情も思い浮かべながら制作され、ハク。らしさもありながら、今まで以上にストレートな歌詞とサウンドが特徴的な楽曲に仕上がっているという。メインPVが本日公開されたので、一足先にぜひ聴いてみてほしい。

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◾️あい（Vo, G）コメント

守ることも戦うこともできる、誰のために使うかも自分で決められる。

ビクトリアは完璧で強そうに見えるけど、少し過去に囚われていたり今に葛藤していたり、とても優しかったり。。

この先どうやって生きていこうか考えていて、どんなに小さくても前に進んでいくビクトリアの姿を思い浮かべながら、「一進」という曲を制作しました。

そんな思いを想像してぜひアニメと一緒に楽しんでいただけると嬉しいです！

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そして、アルバム『世界が変わる時』を引っ提げたハク。史上最大規模となる全国ワンマンツアーの開催が決定。全国15公演を巡り、ツアーファイナルは東京・Zepp Shinjukuにて開催される。なお、チケットは本日より最速先行がスタートしている。

◾️メジャー1stフルアルバム『世界が変わる時』

2026年9月9日（水）リリース

CD購入：https://tf.lnk.to/sekaigakawarutoki_AL ▼収録曲

それしか言えない

夢中猫

ふわ輪

世界

宇宙船ハート号

一進

他、新曲5曲収録予定 ◇初回限定盤（CD+Blu-ray）

価格：\5,500（税込）

品番：TFCC-81211〜81212

Blu-ray収録内容

2026.03.13 ハク。“GO”東名阪クアトロツアーファイナル at 梅田クラブクアトロ公演の模様を収録 ◇通常盤（CDのみ）

価格：\3,300（税込）

品番：TFCC-81213 ◇店舗別特典・購入者特典

・タワーレコード（オンライン含む/一部店舗を除く）：ジャケットステッカーセット(4枚入り)

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・HMV / 楽天ブックス / セブンネットショッピング / TOY’S STORE 共通特典：ポストカードセット（2枚入り）

・汎用特典：ハク。ロゴステッカー

※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。

※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。

◾️シングル「一進」

2026年7月8日 リリース

配信：https://tf.lnk.to/isshin

※TVアニメ『手札が多めのビクトリア』OPテーマ

※本日より事前登録受付スタート！ ▼TVアニメ『手札が多めのビクトリア』

2026年7月7日（火）24時よりテレ東系列にて放送開始

オフィシャルHP：https://victoria-anime.com/

◾️ハク。＜みんなの世界が変わる時ツアー＞ 2026年10月30日（金） 千葉・千葉LOOK

2026年11月01日（日） 石川・金沢vanvan V4

2026年11月03日（火・祝） 新潟・NIIGATA CLUB RIVERST

2026年11月08日（日） 北海道・札幌SPIRITUAL LOUNGE

2026年11月14日（土） 岡山・CRAZY MAMA 2nd room

2026年11月15日（日） 広島・SECOND CRUTCH

2026年11月20日（金） 京都・磔磔

2026年11月28日（土） 愛媛・松山Double-u Studio

2026年11月29日（日） 香川・TOONICE

2026年12月04日（金） 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

2026年12月11日（金） 福岡・INSA

2026年12月12日（土） 熊本・熊本B.9 V2 2027年01月16日（土） 愛知・名古屋ボトムライン

2027年01月17日（日） 大阪・GORILLA HALL OSAKA

2027年01月31日（日） 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO) Ticket：\4,800 ※各公演別途ドリンク代がかかります

チケット最速先行（抽選）

2026年6月27日17:00 - 2026年7月12日23:59まで

受付URL：https://eplus.jp/hakumaru/

◾️その他リリース情報

◇「宇宙船ハート号」

2026年6月3日（水）リリース

配信：https://TF.lnk.to/TheSpaceshipHeart

◾️ライブ情報

＜ハク。の日 -大阪編-＞

日時 2026年8月9日（日） OPEN 17:00 START 18:00

会場：心斎橋BIGCAT

ゲスト：Homecomings ＜ハク。の日 -東京編-＞※SOLD OUT!

日時 2026年8月18日（火） OPEN 18:00 START 19:00

会場：恵比寿LIQUIDROOM

ゲスト：ストレイテナー 各公演チケット代

\4,500 ※各公演別途ドリンク代がかかります チケット一般発売：6月27日午前10時〜

受付URL：https://eplus.jp/hakumaru/