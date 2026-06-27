テレビ朝日系「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」が２５日に放送された。

昨年の「Ｍ-１グランプリ」準優勝でブレーク中のドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作の冠バラエティー。銀次が調理した絶品の鍋をつつきながら、ゲストとトークを繰り広げる。

この日は、鈴木奈々、なえなの、相席スタート・山崎ケイ、カーネーション・吉田結衣、スパイク・松浦志穂をゲストに「こじらせ女子の会」を進行した。

鈴木は自身のウイークポイントとして「インスタ投稿弱者」と切り出した。

「村重杏奈ちゃんや（藤田）ニコルとかに『ダサい…』って言われるんですよ。私のインスタが。やっぱりモデルさんだったりタレントさんって結構インスタおしゃれなんです。ほんとに。ちゃんと考えてるんですよね。全体を見たら可愛いとか、おしゃれとか。私、全然…なんだろう。きょう食べたご飯を載せたりとか、お弁当載せたりとか…」と話した。

鈴木が「これ、私が作ったお弁当です。これはうどん作ったんです…」と実際のインスタ投稿を公開すると、なえなのは「これ、ストーリーですか…？」と驚き。鈴木が「これはインスタの投稿の写真で」と答えると、なえなのは「写真で？」と再び聞いた。

なえなのは「一生残る方に？裏アカとかでも載せないです…」と苦笑した。銀次が「それ。その逆に載せない理由はなんなの？」と聞くと、なえなのは「誰も求めてなさそうだなって…。もっと可愛い自撮りとかをあげた方がファンの方とかすごい喜ぶと思う」とインフルエンサーとしてアドバイスしていた。