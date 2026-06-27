SNSの総フォロワー数が710万人を超えている、歌手でインフルエンサーの、むめい（21）。約8kgのダイエットに成功したことや、寄せられている心無い声に対する思いを語った。

【映像】56kg超えから48.8kgにダイエットしたビフォーアフターや水着姿

コスプレ姿で踊る動画などが人気のむめい。2026年6月25日に「痩せたらコメ欄大荒れ!?私のダイエット法は」という動画をYouTubeチャンネルに投稿した。

むめい、約8kgのダイエット成功と寄せられたコメントに思いを明かす

ダイエットに関して、糖尿病治療薬の「マンジャロ」を使っているのではないかという、心無いコメントがきたといい、「結論から言うと使っていなくて。1年前からダイエットをしていて、やっといま40kg台になったって感じ」「SNS上で見ると急に痩せた、みたいな。それって見る人によってタイミングが変わるのに私が急激に痩せたというふうに思っている人がたくさんいて、マンジャロを使っているという疑惑になった。マンジャロは使ってないし、ヨーグルト生活とオートファジーをしていたから結果が見えたのではないでしょうか」と否定し、具体的なダイエット方法を明かしている。

2025年3月の時点で56kgを超えていた体重は、現在48.8kgになったという。また、体重が減った日だけ記録をするというダイエットに対するモチベーション維持の方法も紹介している。

最後に、「私みたいに努力して痩せたっていう方もいると思うので悪意のある言い方やコメントは容易にしない方がいいんじゃないかなと思います」と、注意喚起しているむめいに、ファンからは、「好きになったきっかけの1つはムッチリな体形だけど、今では顔も体形も性格もすべてむめいちゃんという存在が好きだから好きに生きてほしい」「尊敬しかない」「周りの良くない言葉気にせずいつも通りゆったり生活してね」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）