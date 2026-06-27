高須クリニックの高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【健康】アルコールは少量でも身体に悪いので飲まないほうがいい理由【美容】」を公開した。動画では、かつて常識とされた「少量のアルコールは健康に良い」という説を医学的な視点から否定し、アルコールが身体や社会に及ぼす様々な害について強く警鐘を鳴らしている。



高須氏は冒頭、WHO（世界保健機関）や厚生労働省も「アルコールは体に悪い」と明確な見解を示していることに触れ、世界で年間260万人以上がアルコール関連で死亡している現状を指摘。かつての「少量の飲酒は全く飲まない人より死亡率が低い」というデータについては、「全く飲まない人の中に、病気で飲めない人やドクターストップがかかった人が含まれていた」ことによるバイアスだったと解説した。「正しくデータを取ると、少量でも飲めば飲むほど病気のリスクは高くなる。健康のために飲むべきアルコール量なんてものは存在しない」と断言した。



さらにアルコールの具体的な害として、肝臓疾患や各種ガンのリスク上昇を列挙。特にアルコールが分解されてできるアセトアルデヒドは「発がん性物質のグループ1」に分類されていると説明した。日本人の約40～50%はこの物質を分解する酵素が少なく、体内に長時間留まることで深刻な悪影響を及ぼすと指摘。飲めない体質の人に無理やり酒を勧める風潮に対し、「本当にこれ殺人行為なんですよ」と痛烈に批判した。



また、飲酒は筋肉の合成低下や睡眠の質の悪化、肌の老化、脱水症状など美容やボディメイクにも悪影響を及ぼすと解説。それに加え、脳を麻痺させて理性を低下させるため、暴力や性犯罪、交通事故といった社会問題の引き金になるとも語った。



最後に高須氏は、タバコと同様に今後アルコールに対する社会的な規制や増税が進む可能性を示唆。自身の経験も踏まえ「一滴も飲まない方が圧倒的に自分にとってメリットが大きい」と締めくくり、視聴者に対して飲酒習慣の見直しと自己管理の重要性を強く訴えかけた。



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