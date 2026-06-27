【台風情報】ダブル台風が交通に影響　東海道線や複数の特急は終日運休　新幹線は平常通り

台風7号、8号の“ダブル台風”と梅雨前線の影響により、各地で強い雨が降っており、交通機関へも影響が出ている。

27日午前7時現在の情報をまとめる。

鉄道

東海道線 小田原〜熱海 終日運休

ＪＲ伊東線 終日運休

ＪＲ外房線 上総一ノ宮〜安房鴨川 運転見合わせ

ＪＲ久留里線 上下線 運転見合わせ

ＪＲ鹿島線 佐原〜鹿島神宮 上下線 運転見合わせ

ＪＲ内房線 君津〜安房鴨川 上下線 運転見合わせ

ＪＲ内房線 千葉〜君津 一部運休

ＪＲ成田線 成田〜我孫子 運転見合わせ

ＪＲ成田線 成田〜銚子 運転見合わせ

特急しおさい､わかしお､新宿わかしお､新宿さざなみ 終日運休

特急サフィール踊り子､踊り子 終日運休

京急 京急蒲田〜三崎口(上り) 一部列車に遅れ

京急 金沢文庫〜三崎口(下り) 一部列車に遅れ

京急 空港線 一部列車に遅れ

新幹線 東北･山形･秋田･北陸･上越 平常通り運転

新幹線 東海道･山陽 平常通り運転

空の便

ANA 国内線 7便欠航

道路

圏央道(内回り) 市原鶴舞IC〜茂原長南IC 通行止め

圏央道(外回り) 茂原北IC〜茂原長南IC 通行止め

京葉道路(下り) 穴川IC入口 通行止め