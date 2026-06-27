【日本代表負け慣れない戦い 木梨目線】芸能界きってのサッカー通として知られる「とんねるず」木梨憲武（64）が語る「木梨目線」。W杯でスウェーデンと引き分け、ブラジルとの決勝トーナメント（T）初戦に臨む日本代表に向けて「1―0で勝って！」と歴史的勝利を願った。

上田（綺世）、堂安（律）、前田（大然）の流れるようなパスからのゴールはしびれたね！予定通りの1次リーグ突破を負けなしは凄いよ。2002年の日韓大会以来だから、自国開催以外で結果を出せるのは力がついている証拠。オランダ戦前にキーマンに挙げた上田、鎌田（大地）がそれぞれ2ゴール。まさかの的中に我ながらびっくり。

決勝T1回戦で待ち構えるのは「ブラジル」。W杯最多で5度の優勝に、ペレ、ジーコ、ロナウジーニョ…がいたように個人のレベルが高いチーム。昨年10月に親善試合で勝ったけど、W杯の舞台では簡単にはいかないでしょう。

それでも団結力は負けてない。離脱しちゃった遠藤（航）、同行してくれている南野（拓実）、吉田（麻也）だけじゃなく、代表に関わってきた全ての人が同じ思いで戦っている。これまでは勝ったら「大金星」だったけど、今のチームなら対等に戦えると期待している。いきなりヤマ場だけど、優勝を目指しているから必ず乗り越えなきゃいけない。簡単じゃないのは分かっているけど、勝ったらさらに勢いづくね！

スコアは1―0か、1―1のままPK戦までもつれこんで5―3で勝ってほしいな。キーマンを挙げるなら堂安。後半21分に交代した時に見せていた気迫は何に対してかは分からない。だけど、この3試合は守備に比重を置いていたようだからあの気迫はブラジル戦の攻撃で発揮されると思う。あとは途中交代の選手にも注目！ジョーカー的な活躍で試合の流れを変えてほしいね。

我らが森保監督にも期待だよ。（先月16日に）ラジオに出てもらった時にもらったユニホームのサイズが違ったから、大会中なのに新しく3XLのものを送ってくれたんだ。スウェーデン戦前にはサポーターの決起集会に飛び入り参加しちゃうし、気遣いができる熱い人なんだよ！そんな一面が大事な場面でも生かされるよ！

キックオフは深夜2時。ブラジルのユニホームは帝京（高校）に似ているから寝ぼけてブラジル応援しちゃって、“ブラジル魂”とか言っちゃうかも（笑い）。そんなことしないように前日はいつもより1時間早い午後6時に寝て、万全の状態で応援します！ （タレント）