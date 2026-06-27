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食の宝庫として知られる淡路島。島の北部に位置する淡路市の東岸は大阪湾を望むオーシャンビューの絶景エリアです。そんなロケーションに佇むのが、淡路島の美味しいグルメを提供する完全予約制の料理店「淡路鯛 空」。なかでも、淡路特産の鯛を使った絶品定食が大バズリ。27歳の若き女性店主、和田ひなのさんが2023年にオープンさせました。

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ひなのさんがこだわるのは、その日の朝に獲れた新鮮な鯛。朝８時30分の開店と同時にやってくるお客さんのお目当ては、朝限定の「空の鯛茶漬け御膳」です。ランチタイムには鯛の土鍋ご飯やお造り、しゃぶしゃぶなどが味わえ、週末になると閉店の午後３時まで、客足が途切れることはありません。

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大阪で生まれ育ち、昔から料理が好きだったひなのさん。高校卒業後は調理の専門学校へ進みますが、折しもコロナ禍と重なり、就職先を見つけるのも容易ではない状況でした。そんななか、父が淡路島の中古物件を購入したことをきっかけに、「ここにお店を開きたい」と父に直訴。事業計画書を作成するなど、その本気と熱意で父を納得させました。さらに、民家をリフォームするための資金調達では自ら銀行を説得し、24歳で1000万円以上のローンを組み、念願のお店を完成させたのです。

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淡路鯛の美味しさを広め、淡路島の魅力を発信したいと奮闘するひなのさん。鯛だけでなく、卵は淡路島の養鶏場から、牛乳も淡路の牧場から仕入れ、お店のオブジェには淡路の伝統工芸“淡路瓦”を使うなど、様々なかたちで淡路島の魅力を届けています。

そんなひなのさんの次なる挑戦は、２階にカフェスペースを作ること。かき氷やスイーツを楽しめる空間を目指します。そこで、ひなのさんは『LIFE』ファンでもある父のお気に入りの作家・東之華さん（2026年1月31日放送）が手がけるモダンな雛人形の工房を訪れました。ひなのさんがカフェスペースに置きたい雛人形とは？

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あふれる好奇心とパワフルな行動力で動き出すひなのさんの日々に密着します！

「LIFE～夢のカタチ～」は、6月27日 土曜 午前11時から放送。（ABCテレビ/関西地域で放送、TVer見逃し配信あり）