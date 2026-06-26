（森本アナウンサー）

「台風7号の最新情報を、気象予報士の佐々木さんに伝えてもらいます」

（佐々木気象予報士）

「台風7号は、午後4時現在、奄美市の西にあって1時間に約20キロの速さで北東に進んでいます」

「中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです」

「県内にはあすの昼頃に、最も接近する見込みです」

（佐々木気象予報士）

「今後の雨の予想です」

「県内ではあす明け方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです」



（佐々木気象予報士）

「1時間に予想される雨の量は多いところで、きょう北部30ミリ、南部60ミリ、あす北部50ミリ、南部60ミリ」

24時間雨量

「24時間に予想される雨の量は多いところで、あす午後6時までで北部100ミリ、南部180ミリです」

「雨雲が予想より発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります」

（佐々木気象予報士）

「あす予想される波と風の予想です」

「最大瞬間風速は、北部は陸上で25メートル、海上で30メートル」

「南部は陸上で30メートル、海上で30メートル」

「波の高さは北部 3m、南部5mで、いずれもうねりを伴います」

「南部では台風7号の勢力によっては、警報級のうねりを伴った高波となる可能性があります」

「徳島県では、あす明け方にかけて低い土地の浸水や河川の増水、昼前にかけては土砂災害に十分注意してください」

「これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があります、少しの雨でも土砂災害が起こりやすくなっています」

（佐々木気象予報士）

「降りはじめからの雨量はすでに200ミリを超えている所もあります」

「那賀町木頭で227ミリで、6月1か月分の約半分がすでに降っています」

「美馬市穴吹で193ミリと、1か月分をすでに超えています」



（佐々木気象予報士）

「最新の気象情報をご確認ください」

（森本アナウンサー）

「ここまで、台風7号についてお伝えしました」