Chevon、初のアナログ盤リリース
Chevonがインディーズ1stアルバム『Chevon』とメジャー1stアルバム『三者山羊』の2タイトルを、7月15日(水)にアナログ盤としてリリースすることが決定した。
ともに重量盤2枚組としてリリースされる本作は、本日6月26日(金)18時より予約受付がスタート。数量限定となっているので早めにチェックを。
■アナログリリース情報
『Chevon』
2026年7月15日(水)発売
予約：https://Chevon.lnk.to/Chevon_0715
CTJR-96148~9 ※2枚組重量盤
\11,000(+tax)
Side-A
1.No,4
2.ダンス・デカダンス
3.ですとらくしょん!!
4.ボクらの夏休み戦争
Side-B
1.ノックブーツ
2.サクラループ
3.薄明光線
4.セメテモノダンス
Side-C
1.Banquet
2.大行侵
3.クローン
4.antlion
Side-D
1.光ってろ正義
2.革命的ステップの夜
3.スピンアウト
『三者山羊』
2026年7月15日(水)発売
予約：https://Chevon.lnk.to/SanShaSanYou_0715
CTJR-96150~1 ※2枚組重量盤
\11,000(+tax)
Side-A
1.冥冥
2.さよならになりました
3.デイジー
4.さよなら、アイリーン
Side-B
1.FLASH BACK!!!!!!!!
2.るてん
3.DUA•RHYTHM
Side-C
1.B.O.A.T.
2.ハルキゲニア
3.菫
Side-D
1.愛の轍
2.春の亡霊
3.銃電中(2026 Ver.)
■＜Chevon pre.よしなに〜遊牧編〜＞
2026.10.14（wed）
KBSホール（京都）
OPEN 18:00 / START 19:00
INFOMATION / キョードーインフォメーション
0570-200-888｜12:00〜17:00（土日祝休業）
2026.10.24（sat）
高松 festhalle（香川）
OPEN 17:00 / START 18:00
INFOMATION / デューク高松
087-822-2520｜平日 11:00〜17:00
2026.11.14（sat）
BLUE LIVE HIROSHIMA（広島）
OPEN 17:00 / START 18:00
INFOMATION / YUMEBANCHI(広島)
082-249-3571｜平日12:00〜17:00
2026.11.27（fri）
新潟LOTS（新潟）
OPEN 18:00 / START 19:00
INFOMATION / FOB新潟
025-229-5000｜平日11:00〜17:00
2026.11.29（sun）
Legacy Taipei（台北）
OPEN 17:00 / START 18:00
※チケット料金・受付スケジュールが国内公演と異なります。詳細は別途ご案内いたします。
2026.12.5（sat）6（sun）
SENDAI GIGS（宮城）
12.5 , 6 OPEN 17:00 / START 18:00
INFOMATION / ジー・アイ・ピー
GIP問い合わせフォーム｜https://www.gip-web.co.jp/t/info
▼チケット情報
＜国内公演＞
TICKET
スタンディング \6,500-
2階指定席 \6,500-※SENDAI GIGS公演のみ
FC先行
2026年6月21日（日）12:00〜6月28日（日）23:59
オフィシャル先行
2026年7月3日（金）12:00〜7月12日（日）23:59
オフィシャル先行2次
2026年7月17日（金）12:00〜7月26日（日）23:59
オフィシャル先行3次
2026年7月31日（金）12:00〜8月9日（日）23:59
プレリザーブ1次
2026年8月14日（金）12:00〜8月23日（日）23:59
プレリザーブ2次
2026年8月28日（金）12:00〜9月6日（日）23:59
一般発売
2026年9月13日（土）10:00〜
＜11.29 Legacy Taipei公演＞
▼TICKET
チケット料金は後日ご案内いたします。
FC先行
2026年7月20日（月・祝）12:00〜7月26日（日）23:59
「六ノ輪」
2026年6月19日配信リリース
アニメ『刃牙道』第2クールオープニングテーマ
https://Chevon.lnk.to/MUSASHI
＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊』＞
2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya ※SOLD OUT
2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo ※SOLD OUT
2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT
2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT
2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT
＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』＞
2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館
OPEN17:30 START18:30
全席指定（通常チケット）\8,800-
全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000
一般発売｜2026 年6 月20 日（土）10:00〜
関連リンク
◆Chevon オフィシャルサイト
◆Chevon オフィシャルX
◆Chevon オフィシャルInstagram
◆Chevon オフィシャルTikTok