韓国ドラマ『トッケビ』キャスト4人が奇跡の再集結 コン・ユ＆イ・ドンウク＆キム・ゴウン＆ユ・インナ、思い出の地で“和気あいあい”な旅【日本配信決定】
韓国ドラマ『トッケビ』に出演した俳優コン・ユ、イ・ドンウク、キム・ゴウン、ユ・インナが10年ぶりに再集結した特別番組『トッケビ10周年旅行〜一緒にいるから輝く時間〜』が7月4日（後11：00〜）より、U-NEXTで日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。
【写真】『トッケビ』思い出の防波堤に立つコン・ユ＆キム・ゴウン
本作は、全世界で社会現象を巻き起こした大ヒットドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の放送10周年を記念した特別プロジェクト。脚本家キム・ウンスク、演出家イ・ウンボクによって生み出され、韓国ケーブルドラマ史上最高視聴率（20.5％）を突破した同作の主演キャスト4人が、思い出の地・江陵へ旅に出るバラエティー番組。
名作『トッケビ』10周年を記念し、コン・ユ、イ・ドンウク、キム・ゴウン、ユ・インナが奇跡の再集結。思い出の防波堤から始まる小旅行は、まるで本当の家族のような笑いと和気あいあいの連続。劇中で“ピーチカップル”として親しまれたドンウクとインナの軽快な掛け合いや、コン・ユとドンウクの“お兄さんコンビ”の姿に周囲が大爆笑する場面も。さらに旅の最後には、ゴウンの涙も…。
世間が「永遠の人生ドラマ」と熱狂する、あの日の記憶をめぐる愛おしい旅が、いよいよ日本のファンのもとにも到着する。
■配信日
7月4日（土）、7月5日（日）、7月11日（土）、7月12日（日）
■キャスト
コン・ユ、イ・ドンウク、キム・ゴウン、ユ・インナ
■ストーリー
名作『トッケビ』10周年を記念し、あの伝説の4人が奇跡の再集結。思い出の防波堤から始まる小旅行は、まるで本当の家族のような爆笑と和気あいあいの連続。しかし、最後にはヒロインの涙も…？ファンが「永遠の人生ドラマ」と熱狂する、あの日の記憶をめぐる愛おしい旅。
【写真】『トッケビ』思い出の防波堤に立つコン・ユ＆キム・ゴウン
本作は、全世界で社会現象を巻き起こした大ヒットドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の放送10周年を記念した特別プロジェクト。脚本家キム・ウンスク、演出家イ・ウンボクによって生み出され、韓国ケーブルドラマ史上最高視聴率（20.5％）を突破した同作の主演キャスト4人が、思い出の地・江陵へ旅に出るバラエティー番組。
世間が「永遠の人生ドラマ」と熱狂する、あの日の記憶をめぐる愛おしい旅が、いよいよ日本のファンのもとにも到着する。
■配信日
7月4日（土）、7月5日（日）、7月11日（土）、7月12日（日）
■キャスト
コン・ユ、イ・ドンウク、キム・ゴウン、ユ・インナ
■ストーリー
名作『トッケビ』10周年を記念し、あの伝説の4人が奇跡の再集結。思い出の防波堤から始まる小旅行は、まるで本当の家族のような爆笑と和気あいあいの連続。しかし、最後にはヒロインの涙も…？ファンが「永遠の人生ドラマ」と熱狂する、あの日の記憶をめぐる愛おしい旅。