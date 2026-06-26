「Hello Kitty and Friends Night」が今年も開催

突如の発表に歓喜が広がった。ドジャースは25日（日本時間26日）、公式SNSを更新。8月12日（同13日）に本拠地で特別なイベントを開催することをアナウンスした。公開されたアイテムにファンは「なんて可愛いの」「最高ですか！」と大興奮している。

ドジャースは8月12日（同13日）にドジャースタジアムでロイヤルズとの一戦を迎える。球団公式SNSはこの日を「Hello Kitty and Friends Night」として開催することを発表した。毎年恒例のイベントで、例年は2024年11月に50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が始球式を行っている。

この日発表されたプロモーションでは、ハローキティに加えて、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロールの“5人”がドジャースユニホームを着用したフィギュアが公開されている。ドジャースのキャップも被る特別仕様だ。

「ハローキティ」公式インスタグラムも「とっても興奮してる」と待ち望んでいるイベント。海外ファンも熱狂しており、「!!!」「全部欲しいわ」「最高にキュート」「OMG」「絶対いく！」「ああああ全部欲しい」「ナイス！」と反響を呼んでいる。

ドジャースは敵地のツインズ3連戦をスイープ。25日（同26日）は移動日となっており、26日（同27日）から敵地での同地区パドレス戦に臨む。（Full-Count編集部）