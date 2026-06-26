『ワンパンマン』第3期第2クールキービジュアル公開！ 本日スタートの「ワンパンマン展」を緑川光が最速体験
2027年に第3期第2クールの放送が決定しているアニメ『ワンパンマン』より、第3期キービジュアル第2クールVer.が公開。また、本日6月26日より東京・池袋 サンシャイン60展望台 てんぼうパーク内イベントスペースにて『アニメ10周年記念「ワンパンマン展」』がスタートし、ガロウ役の緑川光の最速体験レポートが公式サイトにて公開された。
【写真】本日より受注開始！ アニメ『ワンパンマン』10周年記念スカジャン
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで「となりのヤングジャンプ」（集英社）にて連載中の人気作品『ワンパンマン』。
原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3600万部（2026年3月時点／紙・電子合計）を突破。アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期、2025年より第3期第1クールがテレビ放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇っている。現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。2027年にアニメ第3期第2クールの放送が予定されている。
公開された第3期キービジュアル第2クールVer.は、第1クールでも印象的だったヒーロー協会の面々と怪人協会の面々が向かい合うビジュアル。マジ顔のサイタマと修理が完了したジェノスやガロウを筆頭に、第2クールで登場するキャラクターたちが追加され、中には駆動騎士や第2クールで登場する怪人協会側の新キャラクター「サイコス」の姿も…。果たして第2クールではどんな戦いが繰り広げられるのか？ なお、本ビジュアルは『アニメ10周年記念「ワンパンマン展」』で最速展示されている。
そして、ガロウ役の緑川光が『アニメ10周年記念「ワンパンマン展」』を最速体験。この模様は公式サイトで公開中だ。
緑川は「展覧会は初ということで皆さん期待しているところも多いと思うのですが、想像以上に丁寧に作られているなという印象でした。普段なかなか見られないものの展示はもちろんのこと、センスの良いフォトスポットもたくさん用意されています。個人的にはぷりぷりプリズナーのエンジェル☆剛毛アーマーがツボで、自分が思ったよりもなでなでしてしまいました。きっとたくさん楽しめると思うので、是非、お越しください」とコメントしている。
また、アニメ『ワンパンマン』10周年を記念した精密な刺繍のスカジャンが登場。本日より7月20日23時59分まで「A‐on STORE」「プレミアムバンダイ」にて受注開始。本商品は「ワンパンマン展」会場内でサンプルが見られる。
『アニメ10周年記念「ワンパンマン展」』は、東京・池袋 サンシャイン60展望台 てんぼうパーク内イベントスペースにて7月20日まで開催。
アニメ『ワンパンマン』第3期2クールは、2027年放送。
【写真】本日より受注開始！ アニメ『ワンパンマン』10周年記念スカジャン
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで「となりのヤングジャンプ」（集英社）にて連載中の人気作品『ワンパンマン』。
公開された第3期キービジュアル第2クールVer.は、第1クールでも印象的だったヒーロー協会の面々と怪人協会の面々が向かい合うビジュアル。マジ顔のサイタマと修理が完了したジェノスやガロウを筆頭に、第2クールで登場するキャラクターたちが追加され、中には駆動騎士や第2クールで登場する怪人協会側の新キャラクター「サイコス」の姿も…。果たして第2クールではどんな戦いが繰り広げられるのか？ なお、本ビジュアルは『アニメ10周年記念「ワンパンマン展」』で最速展示されている。
そして、ガロウ役の緑川光が『アニメ10周年記念「ワンパンマン展」』を最速体験。この模様は公式サイトで公開中だ。
緑川は「展覧会は初ということで皆さん期待しているところも多いと思うのですが、想像以上に丁寧に作られているなという印象でした。普段なかなか見られないものの展示はもちろんのこと、センスの良いフォトスポットもたくさん用意されています。個人的にはぷりぷりプリズナーのエンジェル☆剛毛アーマーがツボで、自分が思ったよりもなでなでしてしまいました。きっとたくさん楽しめると思うので、是非、お越しください」とコメントしている。
また、アニメ『ワンパンマン』10周年を記念した精密な刺繍のスカジャンが登場。本日より7月20日23時59分まで「A‐on STORE」「プレミアムバンダイ」にて受注開始。本商品は「ワンパンマン展」会場内でサンプルが見られる。
『アニメ10周年記念「ワンパンマン展」』は、東京・池袋 サンシャイン60展望台 てんぼうパーク内イベントスペースにて7月20日まで開催。
アニメ『ワンパンマン』第3期2クールは、2027年放送。