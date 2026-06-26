「台湾デー」は通算8回目の開催予定だったが…

阪神は25日、甲子園球場で予定されていたヤクルト戦が台風による天候不良のため中止になると発表した。これに伴い、“美女軍団”による一大イベントも消滅。楽しみにしていたファンからは「見たかったな」と落胆の声が相次いでいる。

この日は通算8回目の「台湾デー」として開催が予定されており、球団OBの林威助氏が来場するほか、林可（リンコ）、包子（バオズ）、笑笑（シャオシャオ）、栗子（クリ）、アイユン、ETら台湾各球団のチアガールと阪神の「TigersGirls」によるダンスパフォーマンスなどが予定されていた。

楽天モンキーズの笑笑は当日の午前に自身のSNSで自撮りショットとともに「甲子園で会おうね」と投稿して心待ちにしていたが、無念の中止となった。

台湾チアは日本のプロ野球ファンの間でも非常に高い人気を誇っており、各球団のイベントなどで来日するたびに大きな注目を集めている。今回の「台湾デー」も多数の美女集団が甲子園に集結するとあって期待が高まっていた。しかし、天候不良には勝てず、試合開始前の午後1時30分に球団公式SNSなどで中止が発表され、イベントは幻となってしまった。

ファンからは悲しみのコメントが相次いだ。「見たかったな」「これは大きな損失」「めっちゃ可愛いです!!!」「ダンスで癒されました」「中止は残念です」「だから甲子園に屋根を作れとずっと言ってるんだ」「試合なくてもいいから、台湾チアをもっと見せろ」「この機会損失は甚大すぎる」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）