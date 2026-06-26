楽天・吉井監督が監督通算200勝達成

パーソル パ・リーグ公式戦2試合が25日に行われた。ソフトバンクは序盤に打線が繋がり、オリックスに逆転勝利。楽天は前田健太投手の好投で西武を下し、今季初の同一カード3連勝を飾った。

楽天は2-0で西武を完封。先発の前田健は7回無失点でNPB復帰後初勝利を挙げ、吉井理人監督は監督通算200勝を達成した。打線は2回に村林一輝内野手の犠飛と中島大輔外野手の適時打で2点を先制。カーソン・マッカスカー外野手も複数安打で勝利に貢献した。敗れた西武は、武内夏暉投手が8回2失点で完投するも、打線が散発4安打と沈黙した。

ソフトバンクは5-2でオリックスに勝利した。2点を追う3回、近藤健介外野手に17号ソロが生まれると、5回にも近藤が同点となる適時打。6回には、庄子雄大内野手の2点適時打で勝ち越しすると、正木智也外野手も適時打で続いた。2番手の鈴木豪太投手がプロ初勝利を記録。先発の前田純投手は5回1/3を投げて2失点。オリックスは山中稜真捕手、太田椋内野手、中川圭太内野手が3安打を放つなど計13安打だったが、つながりを欠いた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）