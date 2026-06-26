中間発表の2位から逆転成功

MLB機構は25日（日本時間26日）、7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される球宴の先発出場野手を決めるファン投票の第1次投票結果を発表した。ブルージェイズの岡本和真内野手は、ア・リーグ三塁手部門1位となり、決選投票への進出を決めた。“逆転劇”に日本のファンも「マジか」と目を丸くした。

数日前に行われた第2回中間発表の時点では、首位を走っていたジュニオール・カミネロ内野手（レイズ）が131万879票、追う岡本が128万2884票と、その差は約2万8000票だった。この日発表された1次投票の最終結果では、カミネロの210万3882票に対し、岡本は212万5888票。見事にリーグ三塁手トップの座を奪い取って決選投票への進出を決めた。

日本時間の朝7時過ぎに届いた“2→1”の逆転劇に日本ファンも興奮を抑えきれないようだ。「岡本1位きたー」「逆転して1位になってる」「1位やんけ!!」「すご!!!」と歓喜のポストが連発。さらに、中間結果からの鮮やかな“まくり”ぶりに「カミネロ捲ったのおもろすぎる」「カミネロ越すまじかw」「すごすぎん？」と、その集票力と注目度の高さに脱帽する声が止まらなかった。

2次投票では、1次投票の得票数はリセットされ、上位2人による一騎打ちの決選投票となる。29日（同30日）に始まり、7月2日（同3日）に終了する予定だ。夢の球宴のスターティングラインナップにその名が刻まれる瞬間を、日本中のファンが見守っている。（Full-Count編集部）