「ソフトバンク−オリックス」（２５日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・正木智也外野手がラーメン１８８食分を贈呈されることになった。

２４日のオリックス戦の初回、左翼ポール際へ特大の先頭打者本塁打を放った。みずほペイペイドームでは両翼のポールが「マルタイ棒ラーメンポール」と命名権がつけられており、本塁打の打球がポール直撃すると株式会社マルタイからマルタイラーメン１年分が打った選手に贈呈されることになっている。

正木の本塁打の直後、場内では一旦マルタイラーメン１年分が贈られるとのアナウンスが流れた。しかし、ソフトバンク球団社員による厳正なリプレー検証の結果、マルタイ棒ラーメンポールに当たっていないと判断された。よって、正木へのマルタイラーメン１年分の贈呈は無効となった。

だが、球団は「株式会社マルタイ様から打球速度『１８８』キロという見事な打球でマルタイ棒ラーメンポールのかなり近い場所へ先頭打者アーチを放った正木選手を讃えたいという、マルタイラーメンのスープのように温かい温情により、正木選手にマルタイラーメン『１８８』食分が贈られることとなりました」と発表。

正木も「このたび、マルタイラーメン『１８８』食分をいただけることを大変うれしく思います。いただいたマルタイラーメンをチームみんなで食べてエネルギーに変え、リーグ３連覇に向けて頑張っていきます。これから、１年分、２年分、３年分と、マルタイラーメンをたくさんいただけるくらいホームランを打てるように励んでいきたいと思います。マルタイ様、このたびは誠にありがとうございました」と喜びのコメントを寄せた。