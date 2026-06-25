＜速報＞史上最高額“4億円大会”は全選手ティオフ 昨年覇者の女王・佐久間朱莉がナイスパー発進
＜EARTH MONDAMIN CUP 初日◇25日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞賞金総額がツアー史上最高の4億円、優勝者は7200万円を手にするビッグトーナメントは、第1ラウンドが進行中。最終組が予定より約20分遅れの午後1時25分にティオフ。全選手がコースへ飛び出した。
【写真】こちらが韓国の“キューティフル”
雨が降りしきるなか、昨年覇者の女王・佐久間朱莉は1番パー5からスタート。7メートルを沈めてパーで滑り出した。政田夢乃、薮田梨花と同組でラウンドする。米ツアーを主戦場にし日本今季初戦の櫻井心那は、1オーバーで序盤をプレー中。阿部未悠と川岸史果が5アンダー・首位でホールアウト。4アンダー・3位に菅沼菜々がつけている。トータル2アンダー・4位タイに“キューティフル”の愛称を持つ韓国の人気選手パク・ヒョンギョン、稲垣那奈子、神谷そら、P.サイパン（タイ）が続いている。小祝さくらは1アンダーで第1ラウンドを終えている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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