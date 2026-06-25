セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、7月11日の「セブン−イレブンの日」に合わせたキャンペーン「7月11日はセブン−イレブンの日！お店に行くと“ちょっといいことがある11日間”」を同月1日から実施します。

【画像】えっ…欲しい！ 「BE@RBRICK」＆ステッカーデザインをチェック！

同キャンペーンでは、期間中に合計711円（以下、税込み）の買い物をしたレシートを撮影して応募するとオリジナル「BE@RBRICK（ベアブリック） 400％」や「セブンカフェ風ペアグラス」などが計5000人に当たるキャンペーンのほか、「セブンカフェ コーヒー」を1杯買うと、2杯目が半額になるレシートクーポン、プライベートブランド「セブンプレミアム ゴールド」の対象商品（429円）を2個同時に買うと、合計価格が通常859円のところ、711円になるキャンペーン、「おにぎり」2個と対象のドリンク1本をセットで購入すると、会計時に購入したドリンク分が実質無料になる企画などを実施。

さらに、7月11日のみ午前11時から各店舗で「セブン‐イレブン オリジナルステッカー」を先着100枚（4種×各25枚）配布されます。

公式アプリの会員は、同日限定で「セブンカフェ スムージー」を1杯購入するたびに、同商品の半額クーポンが配信される上、「キャプテン翼」の高橋陽一さん、「キン肉マン」のゆでたまごさん、「ハイスクール！奇面組」の新沢基栄さん、「聖闘士星矢」の車田正美さんが描き下ろした名前入り色紙などが当たる抽選キャンペーンも行われます。

また、同日午後7時からお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」「マヂカルラブリー」「見取り図」らが出演するYouTubeオリジナルのトーク番組が配信されます。

※消費税は8％で計算しています。