YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンチン4分】アイラップで材料2つ混ぜるだけ！カルピスとホットケーキミックスで作る「極ふわカルピス蒸しパン」」と題した動画を公開しました。本動画では、耐熱ポリ袋のアイラップを活用し、ボウルなどの洗い物を一切出さずに作れる、画期的な蒸しパンのレシピを紹介しています。



調理工程は驚くほどシンプルです。アイラップに市販のホットケーキミックス150gと、水で3倍に希釈したカルピス150mlを入れます。粉と液体が1対1の割合で覚えやすいのも嬉しいポイントです。袋の上からしっかりと揉み込んで混ぜ合わせ、粉っぽさがなくなったら準備完了。あとは耐熱皿にのせて袋の口を広げ、600Wの電子レンジで4分から4分半加熱するだけであっという間に完成します。



動画内では、この組み合わせが生み出す効果にも言及しています。「カルピスの酸がHMの重曹と反応していつも以上に膨らみ、カルピスの糖分が水分保持するのでいつも以上にしっとり！」と、科学的なアプローチから「史上最高にふわっふわ」に仕上がる理由を解説しました。また、動画後半では管理栄養士の視点から、加熱して死んでしまった乳酸菌でも腸内環境を整える「バイオジェニックス」の効果や、腸と脳の深いつながりである「脳腸相関」についても分かりやすく語られています。



ボウルも泡立て器も不要で、思い立ったときにすぐ作れるこのレシピ。夏にぴったりのさっぱりとした味わいの蒸しパンは、忙しい朝の朝食や子どものおやつにも大活躍しそうです。心も体も喜ぶ極ふわ食感を、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ホットケーキミックス 150g（1袋）

・カルピス原液 50ml

・水 100ml



［作り方］

1. アイラップを広げ、ホットケーキミックスを入れる。

2. カルピス原液と水を袋に加え、全体が均一になるまで手でよく揉んで混ぜ合わせる。

3. 耐熱皿の上に袋をのせ、口を大きく広げる。（アイラップホルダーやタッパーにセットしても可）

4. 電子レンジ（600W）で4分～4分半加熱する。

5. 表面の生地を触って乾いており、爪楊枝等を刺してスッと抜ければ完成。生地がねちょっとした場合は30秒～1分ずつ追加加熱する。



リンクをコピーする